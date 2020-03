Les ventes de papier hygiénique réutilisable explosent

Les marchands de papier de toilette réutilisable voient leurs ventes exploser depuis les derniers jours, à la suite de la pénurie passagère qui a laissé des tablettes vides dans les supermarchés.

« C’est la folie. Depuis trois jours, je me demandais ce qui se passait. J’ai cliqué en voyant les photos des tablettes vides de Costco. Ça a vraiment une grosse incidence sur les ventes de papier de toilette lavable », soutient Maude Simard, fondatrice de la compagnie 4 MoustiqueS qui conçoit toutes sortes de produits sanitaires réutilisables.

En trois jours, elle soutient avoir vendu environ 150 rouleaux de papier hygiénique réutilisable.

« Pour beaucoup, ce sont des nouveaux clients. On remarque que les gens se préparent, qu’ils ont peur et qu’ils recherchent un plan B [...] Avant la panique, je pouvais recevoir entre 20 et 25 commandes par semaine, avec tous les autres produits inclus », compare-t-elle.

L’avantage avec le papier de toilette réutilisable, c’est qu’on ne peut pas en manquer puisqu’il suffit de faire du lavage, ajoute-t-elle.

« Je vais être capable de fournir, j’ai un gros inventaire, mais la demande est vraiment là en ce moment », souligne l’entrepreneure.

Solution durable

Mère de quatre enfants, Mme Simard a adopté le papier de toilette réutilisable il y a près de 4 ans. Elle ne jure que par la durabilité de ses produits, qu’elle considère comme le facteur le plus important.

« C’est sûr que pour nous, ce n’est pas inquiétant actuellement. Ce n’est pas quelque chose qui va toucher notre famille », ajoute-t-elle, en réponse à la pénurie de papier de toilette dans les marchés à grande surface.

Tout comme les couches lavables, le papier hygiénique en flanelle se nettoie dans la lessive. Chaque lingette individuelle peut durer de nombreuses années.

Elle espère cependant que la peur n’est pas le seul vecteur qui attire les gens à adopter ce mode de vie.

« C’est un bon moment si les gens le font pour la bonne raison, s’ils prévoient continuer de les utiliser après. Si c’est un achat impulsif, temporaire, qui va être laissé dans le tiroir après la crise, je considère que ce ne sera pas environnemental à long terme », soutient-elle.

Julie Courchesne, cofondatrice avec son conjoint de la compagnie Le Domaine Coquelicots, a pu observer la même tendance, même si sa compagnie ne produit que très peu de papier hygiénique réutilisable.

Même constat

En deux jours, elle explique qu’elle a fait autant de vente de papier de toilette réutilisable qu’elle en aurait normalement fait en un mois.

« Ce n’est pas notre produit vedette, mais on a quand même eu plus de ventes qu’à l’accoutumée », indique-t-elle.

Le Domaine Coquelicots est une entreprise qui promeut l’autonomie et propose de nombreux produits écologiques, ainsi que des formations diverses sur l’autosuffisance.

Même si elle s’est dite surprise par l’engouement pour le papier de toilette dans le contexte actuel, Mme Courchesne voit d’un bon œil l’intérêt des consommateurs.

« Même s’il n’y a aucun lien, puisque le coronavirus provoque des symptômes respiratoires et non gastriques, le positif c’est qu’il y avait un certain dégoût rattaché au papier de toilette réutilisable, et les gens semblent passer à travers parce qu’ils sentent qu’ils n’ont pas le choix », estime-t-elle.