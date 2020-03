Nous serons là pour vous

Le Journal de Québec poursuit aujourd’hui sa couverture complète de la crise du coronavirus. Comme hier, tous les textes de notre édition principale y sont consacrés d’une manière ou d’une autre.

Notre couverture évoluera en fonction de la situation, et du désir de nos lecteurs d’être informés sur d’autres sujets, mais pour le moment, ce n’est assurément pas le cas.

C’est pour cette raison que certaines des rubriques habituelles du samedi ne sont pas publiées, car elles nous apparaissaient peu pertinentes dans le contexte actuel.

Notre équipe vous offre aujourd’hui une section spéciale pratique de 8 pages, que nous vous conseillons de conserver et de consulter au cours des prochains jours, voire des prochaines semaines.

Vous y trouverez une multitude de conseils et de trucs utiles pour mieux naviguer dans cette tempête mondiale, qui a aussi d’importantes conséquences locales.

Sports et culture

Malgré l’annulation de la vaste majorité des événements sportifs et culturels, nos journalistes ne manquent pas de sujets pour vous. Notre contenu sera différent, mais des plus intéressants.

Dans la section des sports, par exemple, nous vous informerons sur les activités de vos vedettes sportives en cette période de repos obligatoire.

Autre exemple : comme nos pages de statistiques sportives ne sont plus pertinentes, nos statisticiens vous proposeront des quiz pour tester vos connaissances et pour vous amuser un peu.

Dans nos pages culturelles, nous consacrerons beaucoup plus d’espace rédactionnel à votre programmation télé. Qu’on le veuille ou non, la télévision deviendra le principal loisir culturel des Québécois au cours des prochaines semaines et nous vous tiendrons au courant des choix qui s’offrent à vous et votre famille.

Nos cahiers

Par ailleurs, nos cahiers Weekend et Évasion ont été imprimés mercredi et jeudi derniers, en soirée ; certains textes qui s’y trouvent peuvent faire état d’événements qui n’avaient pas encore été annulés au moment de mettre sous presse. Nous tenons à vous en aviser.

Nous poursuivons par ailleurs la publication de notre cahier Évasion, bien que notre intention ne soit pas de vous inviter à voyager. La vie reprendra son cours normal un jour, et il est permis de rêver d’ici là...

Vous retrouverez également des choix de lecture, comme à l’habitude, dans notre cahier Livres, un autre loisir qui risque de devenir encore plus populaire.

Finalement, notre cahier Casa vous propose plusieurs textes sur l’entretien de la maison, ce qui tombe fort bien dans le contexte.

Ce contenu avait été prévu pour coïncider avec la sortie du livre écrit par notre chroniqueuse mieux connue sous le nom de « Madame Chasse-Taches ».

Merci

Notre ferme intention est de continuer à publier et à distribuer notre journal à travers le Québec. Nous avons pris tous les moyens pour nous en assurer. Une source d’information fiable est une nécessité, particulièrement en période de crise.

La situation actuelle pose évidemment plusieurs défis à nos équipes de reportage et de production. Heureusement, Le Journal de Québec est un pionnier dans le travail à distance et un modèle à cet égard pour tous les journaux du monde, ce qui nous aidera à poursuivre notre impression quotidienne.

Pour vous permettre de rester informés en tout temps, nous vous invitons aussi à consulter notre site web ou notre application J5 sur votre cellulaire ou votre tablette.

Nous tenons à remercier nos lecteurs pour leur confiance. Nous remercions aussi nos annonceurs et continuerons à les soutenir dans l’épreuve que plusieurs traversent en ce moment.

Enfin, je tiens à remercier nos employés qui redoublent d’efforts pour réaliser ce journal avec professionnalisme dans des conditions difficiles.

Sébastien Ménard, Éditeur et Rédacteur en chef