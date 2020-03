Québec ferme ses installations de loisir et de vie communautaire

La Ville de Québec a annoncé, samedi après-midi, qu’elle fermait ses installations de loisir, de sport et de vie communautaire jusqu’à nouvel ordre pour éviter la propagation de la COVID-19.

Après la fermeture, la veille, des piscines, bibliothèque et arénas de Lévis, c’était au tour de la Vieille capitale d’emboîter le pas. À partir de 17h samedi soir, toutes les installations appartenant à la ville de Québec seront inaccessibles, outre les bureaux administratifs.

La décision du maire de Québec, Régis Labeaume, a été prise à la suite de la déclaration d’état d’urgence sanitaire du premier ministre Legault, samedi matin. Une situation en vigueur pour les dix prochains jours.

«À la Ville de Québec, on suit le gouvernement sur la gradation des moyens. On trouve qu’il agit de la meilleure façon pour s’assurer d’une cohésion organisationnelle et d’une cohésion sociale», explique M. Labeaume lors d’une conférence de presse.

Le maire a voulu rappeler à tous qu’il est primordial de garder son calme et de suivre les recommandations du premier ministre du Québec pour faire face à la crise de la COVID-19.

