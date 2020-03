Coronavirus: les restaurants et les buffets de Québec désertés

Les restaurants et commerces de Québec se vident de plus en plus en raison des mesures de prévention de la COVID-19.

Peu de trafic sur les routes, stationnements déserts, commerces et restaurants peu achalandés : ce n’était pas un samedi comme les autres à Québec. C’était particulièrement frappant dans les buffets, un lieu qu’il est recommandé d’éviter, selon la santé publique, afin d’atténuer la propagation du virus.

Plusieurs gérants et propriétaires de restaurants style buffet ont remarqué des impacts drastiques, dès vendredi dernier.

«Pour vous donner une idée, les vendredis, normalement, nous fermons à 15 ou 20 000 $ [de ventes]. Ce vendredi-ci, nous avons fermé à 3000 $», indique Diane Caron, gérante au Buffet des Continents.

Les mesures communautaires présentées jeudi dernier ont poussé la clientèle à changer ses plans. Samedi, le restaurant était encore très tranquille.

«Nous avons eu beaucoup d’annulations de réservations à cause de la COVID-19 et ce qui a été annoncé», poursuit la gérante.

Mesures supplémentaires

Le restaurant a pris des mesures supplémentaires pour diminuer les risques : les clients doivent systématiquement se laver les mains avec du désinfectant, et les ustensiles au buffet sont tous recouverts d’une serviette à mains.

Au Tomas Tam, sur Bouvier, c’était presque vide sur l’heure du midi. À peine deux tables étaient prises, lors du passage du Journal.

«Depuis jeudi, on a perdu environ 60 % de notre clientèle. Ce n’est pas compliqué, il y a quasiment plus d’employés qui travaillent que de clients dans nos succursales. On est en questionnement à savoir si on reste ouverts, ou si on ferme pour une période indéterminée», déplore le propriétaire de la chaîne qui porte son nom.

Baisse ressentie partout

Plusieurs autres restaurateurs ont indiqué subir aussi les impacts de la pandémie.

«Il y a une moyenne baisse d’achalandage, oui», a reconnu un des commis du restaurant La Signature, sur la 3e Avenue, lorsqu’on l’a joint au téléphone. Il a avoué du même souffle que c’était « inquiétant ».

Le populaire et très prisé restaurant Battuto, dont le délai d’attente pour une table est de trois mois, vit aussi les conséquences de la pandémie.

«On a en a un peu plus [des annulations] qu’à l’habitude, mais on réussit quand même à remplir les tables», fait valoir le propriétaire du restaurant, Pascal Bussières.

De grandes chaînes de restauration comme St-Hubert, Pacini et La Cage ont aussi toutes rapporté au Journal une baisse marquée d’achalandage vendredi soir. «Ça n’avait rien d’un vendredi normal», souligne la vice-présidente des opérations chez Pacini, Isabelle Gamache.

Le président du groupe Sportscene, Jean Bédard, note que des brasseries La Cage partout en province ont vu leur clientèle diminuer.

Se réajuster

Pour l’instant, aucun restaurant contacté samedi n’évoque des mises à pied temporaires, préférant attendre de connaître les mesures d’aide aux entreprises promises par le gouvernement provincial.

«Il faut que les gens se réajustent. On assiste à des comportements extrêmes», fait valoir Jean Bédard.

Autant La Cage que St-Hubert ont noté du même coup une hausse des livraisons.

Vendredi, les deux restaurants Nina Pizza napolitaine ont fermé leurs portes temporairement.

- Avec Hugo Duchaine, Le Journal de Montréal

Des mesures de prévention prises par les restaurateurs