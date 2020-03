UFC: Charles Oliveira se démarque dans un amphithéâtre vide

Toujours actif malgré les contraintes imposées par le coronavirus, l’Ultimate Fighting Championship (UFC) présentait à huis clos le gala UFC Fight Night 170, à Brasilia au Brésil, samedi.

D’une capacité de plus de 11 000 sièges, le Nilson Nelson Gymnasium paraissait bien triste au moment de l’entrée des combattants. Grands fervents d’arts martiaux mixtes, les Brésiliens accueillent généralement à tout rompre les représentants de leur pays.

De plus, la carte de l’événement comptait plusieurs combattants vedettes du Brésil, comme Demian Maia et Charles Oliveira, qui assuraient d’ailleurs les deux combats principaux de la soirée.

Les Brésiliens ont été en mesure de tirer leur épingle du jeu, malgré l’absence de foule partisane. Oliveira (29-8) l’a emporté par soumission sur l’Américain Kevin Lee (18-6) au troisième round. Il s'agit d'ailleurs d'une septième victoire consécutive pour l’athlète de 30 ans.

En demi-finale, Maia (28-10) s’est incliné par K.-O. technique, dès le premier round, devant son compatriote Gilbert Burns (18-3). Dans un autre combat, Renato Moicano (14-3-1), également du Brésil, n’a eu besoin que de 44 secondes pour disposer de Damir Hadzovic (13-6) par soumission.

Les galas maintenus

Le président de l’UFC, Dana White, a tenu mordicus à ce que les galas de son organisation ne soient pas annulés, et ce, malgré la pandémie de la COVID-19. Ami proche du président américain, Donald Trump, l’homme de 50 ans s’est assuré auprès de celui-ci que sa décision était la bonne.

«J’ai discuté avec le président et le vice-président [Mike Pence] des États-Unis aujourd’hui [jeudi] à ce propos et ils prennent la situation très au sérieux. Ils m’ont dit d’être prudent et de faire attention, mais de vivre notre vie et d’arrêter de paniquer», a indiqué White, plus tôt cette semaine.

«Tout le monde panique et au lieu de paniquer, nous nous déplaçons et travaillons avec des médecins, des responsables de la santé et le gouvernement pour trouver des moyens de protéger le sport», avait-il poursuivi.