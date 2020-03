Un chauffard fuit la police et se blesse grièvement en heurtant des voitures stationnées

MONTRÉAL | Un chauffard a été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies samedi, dans l’est de Montréal, après avoir percuté des véhicules et s’être grièvement blessé alors qu’il était poursuivi par des policiers.

L’événement a eu lieu un peu après midi sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste, près de la rue Ontario, dans le quartier Pointe-aux-Trembles.

«Des patrouilleurs ont répondu à un appel pour conduite erratique sur Saint-Jean-Baptiste, a relaté Jean-Pierre Brabant, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal. À leur arrivée, ils ont localisé le véhicule, mais le conducteur a refusé de s’immobiliser. Il a pris la fuite vers le nord et dans sa course a heurté un véhicule en mouvement. Il a alors perdu le contrôle de sa voiture pour terminer sa course contre deux véhicules stationnés.»

L’homme de 29 ans était conscient lors de son transport en ambulance vers un centre hospitalier, mais les médecins ont jugé qu’il était dans un état critique, a ajouté le porte-parole de la police de Montréal.

L’individu a été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool et la drogue, a mentionné Jean-Pierre Brabant.

Une enquête a été ouverte sur cet événement. Le boulevard Saint-Jean-Baptiste a été fermé pendant plusieurs heures, entre les rues Ontario et Forsyth, afin de permettre aux enquêteurs d’effectuer leur travail.