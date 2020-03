Annulation d'événements: Québecor versera une aide à ses employés temporaires

QUÉBEC | Québecor a annoncé, dimanche, qu'elle versera une aide financière à ses employés contractuels qui auraient dû contribuer à la tenue d'événements qui ont été annulés en raison de l'épidémie de la COVID-19.

En raison de l'interdiction des rassemblements de plus de 250 personnes au Québec, des spectacles et événements sportifs ont dû être annulés au centre Vidéotron, incluant les derniers matchs de la saison des Remparts de Québec.

Aussi, l'annulation de la Coupe du monde de ski de fond, organisée par Gestev, et de 51 spectacles présentés par Musicor Spectacles aux quatre coins de la province entre le 12 mars et le 12 avril ont aussi privé de nombreux employés temporaires de travail.

Afin de dédommager ses contractuels et collaborateurs, Québecor a mis sur pied un fond de 500 000 $ ces filiales du domaine de l'événementiel. Ces travailleurs contribuent notamment au soutien technique, assurent le service dans les concessions et accueillent les spectateurs.

L'aide doit être versée cette semaine.

«Malgré l’annulation de nombreux spectacles, parties de hockey et événements dans les 30 prochains jours et les importantes pertes financières anticipées, nous souhaitons faire preuve de solidarité envers nos employés et leur famille», a expliqué Martin Tremblay, chef de l’exploitation du Groupe Sports et divertissement de Québecor.

Par ailleurs, aucun employé permanent ne sera mis à pied, malgré l'annulation des événements, a souligné Québecor.