Baseball: pas de saison de sitôt

Comme la plupart des ligues professionnelles, le baseball majeur a décidé de suspendre ses activités en raison de la pandémie mondiale de coronavirus. Or, le congé forcé risque d’être long.

Ainsi, les camps d’entraînement ont été interrompus et le début de la saison a été retardé d’au moins deux semaines. Toutefois, ce délai sera beaucoup plus long, d’après le réseau ESPN. Dans le scénario le plus optimiste, la campagne prendrait son envol seulement dans plus de deux mois.

Selon deux sources, la date visée serait le week-end du Memorial Day, soit les 23-24-25 mai. Par contre, une majorité de sources avancent que la saison ne commencerait pas avant le mois de juin.

Initialement, celle-ci devait prendre officiellement son envol le 26 mars.

Jeudi, le commissaire du baseball majeur, Rob Manfred, avait annoncé, au terme d’une discussion avec les responsables des 30 équipes et en collaboration avec l’Association des joueurs, la suspension des camps d’entraînement et le report de la saison.

«Cette action est prise pour la sécurité et le bien-être de nos joueurs, de nos clubs et de nos millions de loyaux partisans», avait-il alors expliqué.

L’arrêt des camps préparatoires des ligues majeures a signifié notamment l’annulation des deux matchs hors-concours opposant les Blue Jays de Toronto aux Yankees de New York les 23 et 24 mars au Stade olympique.