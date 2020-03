Contaminer, c'est criminel

On voit, dans les aéroports, des gens qui se font questionner sur leur volonté de se mettre en quarantaine pour prévenir le risque de propager la COVID-19. Ils semblent minimiser ce qui se passe et avouent candidement à la caméra ne pas vouloir respecter les recommandations de quarantaine.

Égocentriste et irresponsable

Il faudrait vivre dans une grotte pour ne pas être informé de ce qui se passe et des risques immenses d’une aggravation de la contagion. Tout le monde sait maintenant que nos aînés sont à risque et qu’il y a un potentiel de morts imminent. On compare cette pandémie à celle de la grippe espagnole, qui aurait fait 100 millions de morts dans le monde, selon certaines statistiques. Ce n’est pas rien, ce qui se passe! C’est historique et c’est réel.

Pensez-y! Ces gens interrogés dans les aéroports comprennent que leur action pourrait causer des morts ou contribuer à une propagation fulgurante, comme on le voit en Italie... 328 morts en 24 heures! Ça pourrait être un de vos proches... comment réagiriez-vous si vous appreniez que quelqu’un que vous aimez est décédé parce qu’une personne insouciante a décidé de faire fi des directives d’un gouvernement qui a décrété l’état d’urgence sanitaire, en se baladant en toute quiétude tout en sachant qu'elle pourrait contaminer quelqu’un... et connaissant toutes les conséquences de ses gestes?

Négligence criminelle

Ceci dit, je vous donne maintenant un extrait de l’article du Code criminel qui sanctionne la négligence criminelle: «montre une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui». Eh oui, la négligence criminelle est un acte criminel, même si on n’a pas une intention spécifique de commettre un crime. On est tellement négligent par rapport à une personne normale qu’on engage sa responsabilité criminelle.

Avec les faits que je vous ai soumis plus haut, est-ce que ça vous sonne une cloche en lisant la définition de la négligence criminelle? Des gens insouciants qui font fi des directives et qui agissent sans se préoccuper des autres en ignorant volontairement, pour leur propre bien-être, la possible contagion qui pourrait causer des décès ou rendre des gens gravement malades. Ajoutez à cela un impact majeur sur l’économie, si jamais on se rend jusque-là.

Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour ma part, j’ai vu des procès pour négligence criminelle réels où des gens ont été condamnés et des familles détruites, dont la trame de faits et l’état d’esprit du prévenu me font penser à ce que je vous ai décrit plus haut par rapport aux gens insouciants du risque de la COVID-19.

Je vous donne quelques exemples:

L’employeur qui envoie son travailleur dans un endroit où il connaissait le risque de danger.

La personne qui prend le volant sachant qu’une maladie l’en empêche.

Quelqu’un qui texte au volant.

Une personne qui prend sa voiture lorsqu’il a pris de l’alcool (facultés affaiblies dans ce cas).

Tous ces criminels n’avaient pas l’intention de causer la mort, mais leur façon insouciante et téméraire d’agir l’a tout de même causée et ils ont été poursuivis en justice puisque notre société n’accepte pas ce genre de comportements déroutants qui font fi de la sécurité d’autrui.

Malgré ce parallèle qui est frappant, à mon avis, dans le cas qui nous occupe, soit celui des gens qui ne se mettent pas en quarantaine volontairement, il n’y aurait pas d’accusations criminelles. Le lien de cause à effet serait trop difficile à prouver et en plus, il n’y a pas d’obligation formelle de se mettre en quarantaine. Ce serait complètement différent si quelqu’un, par exemple, est diagnostiqué avec la COVID-19, se fait mettre en quarantaine obligatoire, fait fi de l’ordre et contamine une personne qui décède par la suite et qu’on peut en faire la preuve. Dans ce cas, une condamnation pour négligence criminelle serait possible.

Une bonne action

Malgré l’impossibilité de déposer des accusations criminelles pour les négligents qui séviront durant la crise, il est important de comprendre que le parallèle est évocateur. Il nous indique cependant qu’il n’est pas correct d’agir de la sorte. Tous les mauvais comportements, dans notre société, ne sont pas criminels, mais un comportement comme celui-ci est clairement sanctionné par l’éthique et la morale.

Pensez-y donc. Si jamais vous êtes de ceux qui avaient l’intention de revenir de voyage comme si de rien n’était, il n’est pas trop tard pour agir de manière responsable à partir de maintenant. S’il est facile de faire l’erreur de voir les statistiques sur le nombre de malades et de décès comme de lointains chiffres anonymes, je suis certain que vous pouvez penser à quelqu’un de votre famille, votre grand-mère, votre père, un oncle ou une tante, qui pourraient être parmi les personnes vulnérables.

Faites au moins une quarantaine pour cette personne.