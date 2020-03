Coronavirus: « pas de pénuries » dans les supermarchés, rassure Trump

WASHINGTON | Donald Trump a affirmé dimanche qu’il n’y avait « pas de pénuries » dans les supermarchés et appelé les Américains à ne pas « amasser d’aliments de première nécessité » par crainte de la pandémie de coronavirus, après s’être entretenu avec les PDG de grands supermarchés.

« Il n’y a pas de pénuries. Nous n’avons pas de pénuries, sauf que les gens achètent de trois à cinq fois ce qu’ils achèteraient normalement », a déclaré Donald Trump lors d’un point presse à la Maison-Blanche.

« Personne n’a besoin dans ce pays d’amasser des aliments de première nécessité », a-t-il souligné, après s’être entretenu avec les responsables de supermarchés et de fournisseurs américains.

« Nous nous sommes longuement entretenus avec eux. Et ils vont travailler sans relâche pour que leurs magasins restent approvisionnés », a déclaré Donald Trump, se voulant rassurant: « Tout ira très bien ».

Comme en Europe, les rayons de certains supermarchés américains apparaissent vides en certains moments depuis le milieu de la semaine, les produits congelés, le pain, le papier hygiénique et les lingettes et gels désinfectants étant les produits les plus touchés. Mais les magasins sont régulièrement réapprovisionnés.

Le conseiller économique de la Maison-Blanche, Larry Kudlow, avait plus tôt affirmé dimanche qu’une pénurie n’était pas à craindre dans les supermarchés américains, car « la plupart (des) chaînes d’approvisionnement fonctionnent plutôt bien aux États-Unis ».

Il a admis, sur la chaîne CBS, avoir été informé de « certaines situations où cela pose problème, mais la plupart de nos lignes d’approvisionnement fonctionnent plutôt bien ».

Interrogé sur sa capacité à garantir aux gens qu’ils pourront continuer à se nourrir tout en restant chez eux pour arrêter la propagation de l’épidémie, il a répondu: « je dirais oui, sachant qu’il peut y avoir quelques exceptions ».

Les responsables des supermarchés avec lesquels M. Trump s’est entretenu dimanche « travaillent main dans la main avec le gouvernement fédéral, ainsi qu’avec les États et collectivités locales, pour garantir la disponibilité constante de la nourriture et des produits essentiels », a indiqué un porte-parole de la Maison-Blanche.

« Aux États-Unis, les chaînes d’approvisionnement sont solides et il n’est pas nécessaire que le public américain accumule l’essentiel au quotidien », a assuré ce porte-parole, Judd Deere.

Le président américain a indiqué aux responsables des commerces alimentaires qu’ils « peuvent aider les Américains à se sentir calmes et en sécurité lorsque les étagères sont remplies d’articles dont ils ont besoin », selon ce dernier.

Larry Kudlow a qualifié la situation de « défi économique énorme », tandis que « la majeure partie de l’Amérique fonctionne toujours ».