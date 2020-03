COVID-19: angoissante croisière pour un couple de Québec

Un couple de Québec vit des heures angoissantes, alors qu’il est en mer au large de la Martinique sur un bateau de croisière où on a recensé des cas de COVID-19.

Lundi dernier, Jeannine Soucy, 59 ans, et Serge Godin, 63 ans, de Québec, ont pris un vol en direction de La Romana, en République dominicaine, pour entamer leur croisière sur le Costa Favolosa, un navire de 3800 passagers et 1110 membres d’équipage.

Les choses se sont rapidement gâtées quand des cas du nouveau coronavirus se sont déclarés à bord. Jusqu’à maintenant, déplore leur fille Marie-Pier Godin, qui est très inquiète, les informations qui leur parviennent sont très limitées. Des médias français et martiniquais ont cependant rapporté les deux cas qui auraient été confirmés par l’Agence régionale de santé de Martinique, à la suite d’une cinquantaine de tests effectués sur le bateau.

Manque de communication

Le couple Soucy-Godin déplore le manque de communication sur le navire, dit leur fille. Les seules informations sur lesquelles il peut se rabattre sont les rumeurs qui circulent. Mais le couple a vu quelqu’un s’effondrer devant lui. Et deux personnes ont été héliportées, selon ce qui est rapporté.

«À l’heure de la recommandation du gouvernement de revenir au Canada, pour tous les voyageurs étrangers, aucun plan n’est communiqué par Transat. L’agence de voyages n’a pas plus d’informations de la part de Transat. Une situation de crise qui est, selon moi, grandement mal gérée», regrette Mme Godin.

Elle a multiplié les appels chez la compagnie aérienne, à l’agence de voyages et à la ligne dédiée aux Canadiens qui se trouvent à l’étranger depuis quelques jours. «Personne n’est capable de me confirmer les informations. On m’a dit qu’il n’y a pas de retard sur l’itinéraire et qu’aucun message ne dit qu’il y a eu des cas sur le bateau».

Cependant, par vidéoconférence, Marie-Pier Godin a su que les rassemblements étaient désormais interdits sur le navire.

Peu inquiets

Avant d’entreprendre leur voyage, Mme Soucy et M. Godin étaient au courant de la situation entourant la COVID-19, mais étaient peu inquiets puisque l’industrie des croisières arguait que les risques étaient minimes.

Mais voilà que depuis leur départ, les événements se sont bousculés. L’Organisation mondiale de la santé a officiellement classé la COVID-19 comme une pandémie et le Québec et le Canada ont réagi en resserrant les mesures de contrôle.

Leur navire reste au large et n’a pas débarqué ses passagers en Martinique.