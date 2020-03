COVID-19: deux poids, deux mesures pour le privé et le public

Des élèves d’écoles privées continueront d’étudier comme d’habitude ou presque à partir de la maison, alors qu’il n’y aura aucun travail, aucune leçon pour les prochaines semaines pour beaucoup de jeunes du public.

• À lire aussi: Aucun retour à l’école pour récupérer son matériel scolaire

• À lire aussi: COVID-19: des services de garde pour les services essentiels ouvriront lundi

« Pour nous, c’est business as usual », lance Dominic Guévin, directeur du collège Saint-Bernard à Drummondville.

Dans cet établissement privé, où tous les élèves du secondaire travaillent sur un ordinateur portable, la formule a déjà été testée lors de fermeture en cas de tempête : les jeunes se branchent sur une plate-forme en ligne où ils peuvent visionner des capsules vidéo pédagogiques, réaliser des exercices et interagir avec leurs enseignants.

Au collège Sainte-Anne à Lachine, le modèle est si bien rodé que des cours du secondaire peuvent même se donner en visioconférence.

Pas interdit

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a décrété vendredi que les deux prochaines semaines étaient considérées comme des « vacances » pour les élèves québécois.

Or, les écoles privées qui le souhaitent peuvent mettre en place des mesures pour poursuivre la formation à la maison. « Ce n’est pas interdit, mais on ne le demande pas », a précisé dimanche au Journal son attachée de presse, Claudia Landry.

« J’étais un peu déçue, je croyais qu’on allait avoir un petit congé. Mais en même temps, c’est plus facile pour le rattrapage [de continuer à étudier] », dit Jacinthe Lambert, 15 ans, élève au collège Sainte-Anne, à Lachine.

Géométrie variable

Dans le réseau public, certains ont plutôt suivi la consigne du ministre Roberge à la lettre. En Outaouais, « il n’y aura aucun travail scolaire exigé des élèves ou fourni par les enseignants » dans deux commissions scolaires, peut-on lire sur le web.

Ailleurs, la réalité varie d’une école à l’autre. Sélina Del Pino, en 2e année dans une école de Saint-Hubert, a déjà reçu des devoirs à faire, comme des mots de vocabulaires à réviser.

Son grand frère Logan, en 1re secondaire, n’a quant à lui reçu de consignes que d’un seul prof sur les sept qui lui enseignent.

« Dès demain, on va écrire à l’école si on voit qu’il n’y a rien de plus qui est fait », dit leur mère, Claire Del Pino.

Comment expliquer cette disparité ?

Les dernières heures ont été consacrées à la mise en place de services de garde d’urgence dans les écoles, indique Marie-Dominique Taillon, directrice générale de la commission scolaire Marie-Victorin, sur la Rive-Sud de Montréal.

« On est tous au front, on y va par priorité. » La réflexion se poursuivra au cours des prochains jours sur les plans possibles si la fermeture se prolonge, ajoute-t-elle.

D’ailleurs, il y a encore une panoplie d’obstacles à l’école à distance.

Par exemple, la famille Del Pino n’a que trois ordinateurs portables pour trois enfants et deux parents qui devront probablement travailler de la maison.

Deux visions qui s’affrontent

La priorité au virus

Le Québec a été capable de se sortir de la crise du verglas sans école à distance, rappelle Sylvain Malette, président de la Fédération autonome de l’enseignement.

« On devrait être capable d’avoir assez d’intelligence, collectivement, pour se sortir de cette situation-ci ».

« Il n’y a pas un élève, au Québec, qui est devenu un moins bon travailleur, un moins bon médecin, parce que les écoles ont été fermées [en 1998] », illustre-t-il.

De leur côté, certains enseignants rappellent qu’il y a plein d’activités qui peuvent être éducatives sans être scolaires.

Par exemple, des parents de Boisbriand ont reçu une liste de suggestions qui inclut le karaoké, la tenue d’un journal quotidien sur les événements exceptionnels que nous vivons et même... le lavage et le ménage en famille.

« La priorité, actuellement, c’est de freiner la progression du virus », dit M. Malette.

Si jamais les fermetures se prolongent, les dirigeants du milieu de l’éducation pourront réévaluer la situation, dit M. Malette.

– Dominique Scali

Un « devoir de société »

Les écoles ne devraient pas laisser les jeunes sans encadrement trop longtemps, croit Ugo Cavenaghi, président et directeur du collège Sainte-Anne, à Lachine.

« Il faut leur donner une structure, un semblant de vie normale, sans quoi ça crée de l’anxiété », explique-t-il.

« En 1998 [lors de la crise du verglas], la technologie n’était pas prête. Chez nous, on est [maintenant] prêts », résume-t-il.

Ses élèves ont déjà l’habitude de faire l’école à distance puisque cet établissement hyper branché organise régulièrement des « journées carboneutres ». Les jeunes restent alors à la maison et l’enseignement est offert grâce aux technologies de l’information.

« Il ne faut pas attendre [avant de s’organiser] » puisque les fermetures actuelles risquent de se poursuivre au-delà de deux semaines, soupçonne-t-il.

« L’éducation, c’est un service essentiel ». Pas au même titre que les services de santé ou de police, concède-t-il. « Mais c’est majeur dans une société ».

– Dominique Scali

Des parents d’élèves en difficulté inquiets

Des parents d’élèves en difficulté s’inquiètent des impacts de ce congé scolaire forcé sur le cheminement scolaire de leurs enfants.

« On est déjà une famille qui doit en faire deux fois plus à la maison, s’il faut que je fasse du rattrapage scolaire en plus, lorsque l’école reprendra, ça ne sera pas facile », lance Isabelle Nadeau, mère de quatre enfants, dont deux ayant une dyspraxie.

Plusieurs parents sont préoccupés et aimeraient avoir accès à des ressources pédagogiques supplémentaires, affirme de son côté Bianca Nugent, porte-parole de la Coalition de parents d’enfants à besoins particuliers du Québec.

« L’information et les communications transmises par le réseau scolaire sont vraiment à géométrie variable, déplore-t-elle. Cette crise sanitaire nous prouve comment on a encore du chemin à faire au niveau de l’école québécoise. »

– Daphnée Dion-Viens