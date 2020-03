COVID-19: les syndicats mettent de côté leurs négociations avec le gouvernement

QUÉBEC | Les principaux syndicats du Québec se sont entendus, dimanche, pour mettre de côté les différentes négociations en cours avec le gouvernement afin de se concentrer sur la lutte contre l'épidémie de coronavirus.

Par communiqué, la CSN, la FTQ, la CSQ et l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux – fédération interprofessionnelle de la santé du Québec ont expliqué avoir offert leur collaboration au gouvernement Legault au cours d'une rencontre qui s'est tenue en après-midi.

«Nous prenons aujourd'hui l'engagement d'assurer au gouvernement notre entière collaboration dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Il en va de notre responsabilité de contribuer à protéger la santé de toutes les Québécoises et de tous les Québécois», ont affirmé les syndicats par communiqué.

En vertu de cette responsabilité, les syndicats jugent nécessaires d'«éliminer toutes les contraintes qui pourraient nuire à la mobilisation de celles et ceux qui seront sur le terrain, 24 h sur 24, 7 jours sur 7», ont-ils ajouté pour expliquer leur décision de mettre en veilleuse les différentes négociations en cours.

Les syndicats ont profité de l'occasion pour assurer que leurs membres sont fins prêts à faire face à la pandémie de la COVID-19 et à ses conséquences, notamment dans le réseau de la santé.