Des autobus désertés à Québec

Les citoyens de Québec ont déjà commencé à déserter les autobus du Réseau de transport de la Capitale, au lendemain de l’annonce de l’état d’urgence sanitaire du premier ministre François Legault.

Aux terminus Les Saules, de Charlesbourg et de Beauport, on avait assez de deux mains pour compter le nombre de personnes qui attendaient l’autobus, dimanche soir. Une situation qui se répète depuis quelques jours, selon des passagers.

Photo DIDIER DEBUSSCHERE

«Habituellement, les autobus que je prends à Sainte-Foy et à Limoilou sont bien pleins. Et là, c’est vide. Il y a genre 6 ou 7 personnes, alors que normalement, ça déborde», raconte Jimmy Walter-Hubert, un habitué du RTC.

Photo DIDIER DEBUSSCHERE

«C’est rarement vide comme ça. La 803, qui passe aux Galeries de la Capitale, est toujours pleine, alors que là, c’est vraiment tranquille. Ça fait au moins deux jours que c’est comme ça», explique Maude Côté-Lavoie, qui utilise l’autobus pour se rendre au travail.

Éviter la propagation

Dans l’optique de maintenir son service pendant la crise sanitaire, le RTC fait appel au sens des responsabilités et au bon sens de ses clients. Il leur demande, entre autres, de remettre à plus tard les déplacements non essentiels et de ne pas utiliser le transport en commun pour se rendre à une clinique de dépistage de la COVID-19.

Mentionnons également que tous les parcours-écoles seront fermés à compter d’aujourd’hui, tout comme le centre d’information du RTC de la rue des Rocailles, demain.

Concernant le Service de transport adapté de la Capitale, plus aucun transport vers les hôpitaux, CHSLD ou résidences pour personnes âgées ne sera effectué jusqu’à nouvel ordre, à moins qu’il ne s’agisse d’un besoin médical ou du lieu de résidence du client.