Des balados pour tout savoir sur la pandémie de coronavirus

L’épidémie de coronavirus préoccupe beaucoup de gens en ce moment et avec raison.



Au moment d’écrire ces lignes, on comptait plus 150 000 cas confirmés à travers la planète et 5789 morts liés à la COVID-19.

Le Québec, avec ses 24 cas confirmés, n’est pas épargné par la pandémie.

Étant donné le sérieux de la situation, les médias portent quasiment toute leur attention à cette situation et ses développements.



Bien que certains voient d’un mauvais œil cette couverture constante, force est d’admettre qu’une telle crise mérite d’être suivie de très près par les journalistes.



En cas de doute, la population doit pouvoir se tourner vers une source d’information fiable pour répondre à leurs questions.



Depuis quelques semaines, plusieurs nouveaux balados tentent de servir leurs auditeurs de cette façon.

Ce qu’on doit savoir sur la COVID-19

Comme médium, le balado est particulièrement flexible et facile d’approche.



Pour ces raisons, cela permet aux créateurs de balados de réagir promptement à une crise comme celle du coronavirus et de produire du contenu pertinent rapidement.

La compagnie américaine de balados Acast rapportait par exemple cette semaine que plus de 650 épisodes portant sur la COVID-19 ont récemment été téléchargés sur leur plateforme et que ces épisodes avaient cumulativement été écoutés plus de 16 millions de fois.

Cependant, une telle rapidité peut parfois se traduire par une qualité de l’information qui laisse à désirer.

Les balados qui sont pertinents à écouter et qui continueront de l’être tout au long de la pandémie de coronavirus sont ceux qui peuvent être utiles aux auditeurs.



En répondant aux questions les plus souvent posées et en continuant d’explorer le sujet sous tous ses angles, certains balados réussissent à assumer le rôle que les médias doivent jouer, mais pas tous.



Jetez un coup d’œil à ma liste de suggestions pour ce qui se fait de meilleur en ce moment en balados d’information portant sur le coronavirus.



5 balados qui répondront à vos questions sur la pandémie de coronavirus

COVID-19 : Évolution de la pandémie – QUB Radio

Ce balado réunit les meilleures entrevues réalisées au quotidien par QUB Radio à propos de la pandémie de coronavirus. Vous y trouverez des courtes entrevues portant sur des aspects bien précis de la crise et un bulletin quotidien de 30 à 50 minutes résumant l’évolution de la situation au Québec et à travers le monde.



Coronavirus : Fact vs Fiction – CNN

Ce balado américain de la chaîne de nouvelles CNN tente de séparer les faits des faussetés qui peuvent courir au sujet du coronavirus sur le web. Le correspondant médical Dr. Sanjay Gupta est particulièrement habile pour expliquer les sujets médicaux de façon claire et concise. Ce balado sera très utile pour les gens cherchant à répondre à certaines questions de base portant par exemple sur le test de dépistage ou l’efficacité des masques pour se protéger de l’épidémie.

Radiographies du coronavirus – France culture

Ce balado français est idéal pour ceux d’entre vous cherchant à en savoir plus sur la situation en Europe, région particulièrement touchée par la pandémie. Réunissant sous la même bannière des segments sur l’aspect économique, géopolitique et scientifique, Radiographies du coronavirus vous donnera une vision globale de la situation.

The Daily – The New York Times

Bien que ce très populaire balado américain ne porte pas exclusivement sur l’épidémie, l’animateur Michael Barbaro et ses collaborateurs ont jusqu’à maintenant produit certains des épisodes les plus pertinents au sujet du coronavirus disponibles en balados. Comptant sur le travail de certains des meilleurs journalistes de la planète, The Daily continue d’offrir un balado d’information d’une qualité exceptionnelle facile à écouter pour quiconque parle la langue de Shakespeare.

Coronavirus 411 – Sound That Brands

Ce balado américain s’en tient à l’essentiel et offre un flux constant d’épisodes de moins de 5 minutes portant sur l’évolution de la COVID-19 et des mesures prises à travers le monde pour endiguer la pandémie. Parfait pour les gens qui veulent se tenir au courant de la situation, mais qui n’ont pas de temps à perdre.