[DIRECT] Plus de 6000 morts, suivez les derniers développements de la pandémie du coronavirus

Le nombre de décès liés au nouveau coronavirus dans le monde a dépassé les 6000, après l’annonce par l’Espagne de 105 nouveaux morts en 24h, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles dimanche.

Au total, 6036 personnes sont décédées pour 159 844 cas de contamination recensés dans le monde. La Chine reste le pays avec le plus grand nombre de morts (3199) mais c’est désormais en Europe que l’épidémie progresse rapidement, avec 1907 décès dont 1441 en Italie et 288 en Espagne, pays les plus touchés du continent.

Dans le monde:

159 844 cas confirmés

6036 morts

73 968 personnes rétablies

Au Canada:

Atteints du virus

Ontario 103

Colombie-Britannique 73

Québec 24

Alberta 39

Manitoba 4

Saskatchewan 2

Nouveau-Brunswick 2

Île-du-Prince-Edouard 1

Terre-Neuve-et-Labrador 1

Total de cas : 249

Morts : 1 en Colombie-Britannique

Voici tous les derniers développements concernant la COVID-19 dans le monde

9h41 | La pandémie du coronavirus a fait plus de 6000 décès dans le monde.

9h15 | En à peine 24 heures, 2000 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés et une centaine de personnes sont mortes en Espagne, le pays le plus touché en Europe derrière l’Italie.

Selon le dernier bilan, un total de 7753 cas ont été détectés tandis que 288 personnes sont décédées du Covid-19 dans le pays qui s’est mis à l’isolement quasi total pour tenter de freiner la propagation de la pandémie.

8h15 | Le Chili a fermé tous ses ports aux navires de croisière après que deux d’entre eux aient été mis en quarantaine pour un cas confirmé et deux cas suspects de coronavirus, a déclaré samedi soir le ministre de la Santé, Jaime Mañalich.

7h45 | Le gouvernement autrichien a renforcé dimanche les restrictions à la vie publique en interdisant les rassemblements de plus de cinq personnes, en limitant les déplacements au strict nécessaire et en prévoyant de faire contrôler ces interdictions par la police afin de freiner la propagation du coronavirus.

