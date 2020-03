«Dramatique» pour les bars et les restaurants

Des tenanciers de bar qui se demandent comment ils paieront les factures, des travailleurs mis à pied, des clients de gym sidérés, les annonces du gouvernement Legault, dimanche, ont causé une onde de choc à Québec.

Abasourdis, les patrons de petites et moyennes entreprises ont laissé savoir au Journal qu’ils n’auraient tout simplement pas les moyens de payer certains de leurs employés avec l’arrivée des nouvelles restrictions, notamment de fermer les bars et de diminuer la capacité des restaurants.

Ils disent malgré tout comprendre, et même appuyer ces décisions, dans le contexte de pandémie de la COVID-19.

« C’est dramatique, ce qu’on va vivre, et on espère juste que les mesures que l’on met en place vont nous permettre de revenir à la normale le plus rapidement possible », laisse tomber Pierre Moreau, PDG des Restos Plaisirs, où l’achalandage a fondu d’environ 40 à 50 %, particulièrement dans les secteurs touristiques, depuis quelques jours.

Le groupe a décidé de fermer six de ses treize restaurants pour sept jours, après quoi la situation sera réévaluée. Il faudra inévitablement renvoyer à la maison des travailleurs en attendant, chose « extrêmement difficile », s’est désolé M. Moreau.

Toute seule pour survivre

Sur l’avenue Cartier, la propriétaire du Café Krieghoff, Kathy Rioux, a décidé de mettre à pied provisoirement des membres de son équipe et envisageait même d’assumer le service toute seule, avec l’aide d’un cuisinier s’il le faut. « On est rendus là, on n’a pas le choix pour se garder la tête hors de l’eau », dit-elle.

Philippe Desrosiers

Copropriétaire de la microbrasserie L’Inox

« Si ça dure longtemps, j’espère que le gouvernement ou la Ville de Québec va nous donner un break, parce qu’à 5300 piastres de taxes municipales et scolaires par mois, pour une petite PME comme nous autres et d’autres PME, ça va être difficile », lance le copropriétaire de la microbrasserie L’Inox sur la Grande Allée, Philippe Desrosiers, en se disant « derrière les docteurs et les instances gouvernementales ».

Chez Maxi-Forme Fitness, on a dû rassurer quelques clients « frustrés » de perdre l’accès à un service pour lequel ils ont payé.

Il ne pensait jamais vivre ça

« On va s’assurer que personne ne soit perdant », a promis le copropriétaire de deux succursales, Jean-Philippe Beaudin, qui ne « pensait jamais vivre ça ».

Au contraire, dans les centres commerciaux toujours ouverts, des salariés se demandaient s’ils n’étaient pas à risque d’être exposés au virus. « Je ne comprends pas pourquoi ils ferment les bibliothèques, mais pas ici », s’est interrogé l’employé d’un restaurant rapide à Laurier Québec.

Le premier ministre du Québec, François Legault, et son homologue canadien, Justin Trudeau, ont promis de ne pas laisser tomber les entreprises et les travailleurs, mais les modalités des programmes d’aide ne sont pas connues. Des annonces seraient imminentes.