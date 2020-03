[EN DIRECT] Coronavirus: François Legault ordonne la fermeture des bars, des gyms et des cinémas

Le gouvernement du Québec décrète la fermeture des bars, des centres de ski, des buffets, des piscines publiques, et demande à tous les Québécois de se tenir à distance d’un mètre de son prochain alors que le nombre de cas confirmé de coronavirus au Québec est passé de 21 à 35 depuis samedi.

« On ferme les lieux ou les personnes se rassemblent», a lancé le premier ministre François Legault dimanche en conférence de presse. Les cinémas et centre d’entraînement y passeront également. Une liste plus détaillée sera rendue disponible dans les prochaines heures.

«C’est une augmentation plus importante que les jours précédents, mais on n’est pas surpris. Ça vient confirmer l’importance de mettre toutes les chances de notre côté pour ralentir la contagion lors des prochains jours», a ajouté le premier ministre.

Les restaurants ne seront pas fermés pour le moment, mais leur capacité devra être diminuée de moitié pour garder une certaine distance entre les personnes. Québec encourage les restaurateurs à mettre en place des services de take-out et de livraison.

