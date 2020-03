Frontières: Legault s’impatiente envers Trudeau

Le premier ministre François Legault s’impatiente devant l’inaction de Justin Trudeau. Il ne veut plus de touristes étrangers, et va dépêcher des employés de la santé publique dans les aéroports, pourtant de juridiction fédérale.

• À lire aussi: Frontières: le Bloc somme Trudeau d’agir

• À lire aussi: François Legault demande à Trudeau de limiter l’entrée d’étrangers au Canada

Photo capture d'écran, TVA NOUVELLES

«Concernant nos frontières, j'ai encore parlé à M. Trudeau hier. On a un différend. Il faut faire la distinction entre les marchandises puis les personnes. C’est important que les médicaments, la nourriture continuent d'entrer. Par contre, là où on a un différend, c'est que moi, je continue de penser que ce n'est pas une bonne idée de continuer à recevoir des touristes étrangers au Canada», a-t-il dit.



La ministre de la Santé Danielle McCann a ensuite annoncé que des représentants de la santé publique seront présents dans les aéroports pour bien expliquer aux gens la nécessité d’informer le public la nécessité de s’isoler pour une durée de 14 jours.

«On prend les choses en main et on veut que les personnes qui arrivent sachent qu'est-ce qu'il faut faire quand on arrive au Québec en provenance d'un pays étranger», a-t-elle dit.



Fermer les frontières ne marche pas, dit Trudeau

De son côté, le premier ministre canadien Justin Trudeau a affirmé en entrevue sur les ondes de TVA que des mesures plus musclées pour contrôler les arrivées au Canada seraient mises en place dans les aéroports, sans toutefois fermer les frontières.



«Quand le virus est apparu en Chine, des pays ont fermé leurs frontières aux Chinois, et ça n’a pas fonctionné. Nous on a géré différemment en faisant des suivis directs avec les voyageurs et on a pu empêcher une augmentation du virus», a expliqué le premier ministre.



Il promet également de l’aide pour les familles qui écopent en raison par exemple de la fermeture des écoles et des lieux de rassemblements. «Il y aura peut-être des semaines, des mois de difficultés économiques et nous enverrons de l’argent aux ménages, aux familles qui en auront besoin pour ceux qui n’auront pas accès à l’assurance-emploi, aux allocations pour les familles», soutient le premier ministre.