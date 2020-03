Coronavirus: Justin Trudeau promet de l’argent pour les familles

Souriant, vêtu pour affronter ce dimanche frisquet, Justin Trudeau est sorti à l’extérieur de sa résidence, où il doit demeurer en isolement puisque son épouse Sophie Grégoire est atteinte de la COVID-19, pour s’entretenir avec le chef d’antenne Pierre Bruneau.

Le premier ministre a soutenu être en contrôle face à la crise du coronavirus et a promis de l’aide pour les familles qui écopent déjà au Québec et au Canada.

Des écoles sont fermées, des entreprises roulent au ralenti et le virus qui se propage entraîne déjà de nombreux confinements au pays, forçant plusieurs parents et travailleurs à demeurer à la maison.

«Il y aura peut-être des semaines, des mois de difficultés économiques et nous enverrons de l’argent aux ménages, aux familles qui en auront besoin pour ceux qui n’auront pas accès à l’assurance-emploi, aux allocations pour les familles», a soutenu le premier ministre.

«Nous allons être là pour aider les familles. Nous sommes prêts à le faire. Nous aurons une grande marge de manœuvre pour les familles», a poursuivi Justin Trudeau.

Sécurité et frontières

Dimanche matin, on dénombrait 253 cas probables ou confirmés de la COVID-19 au pays, un nombre en constante hausse. Ceux-ci étaient répartis dans neuf provinces.

De plus, 87 % des personnes infectées à ce jour sont des voyageurs ou des personnes ayant été en contact étroit avec des voyageurs. Malgré tout, les frontières du Canada demeurent ouvertes.

«On continue de travailler extrêmement fort pour mettre en place toutes les mesures nécessaires pour garder les Canadiens en sécurité et en santé. J’ai une rencontre avec mon cabinet pour discuter des prochaines étapes et mesures à prendre», a réagi M. Trudeau.

L’opposition à Ottawa a dénoncé le laxisme du fédéral. Or, le Justin Trudeau a rejeté les critiques.

«Nous faisons des annonces pratiquement tous les jours; le milliard de dollars pour le système de santé, la recherche, les mesures pour les aéroports, pour arrêter les croisières et pour aider les travailleurs et les petites entreprises», a répliqué le premier ministre dimanche matin.

Samedi, François Legault a déclenché l’état d’urgence sanitaire dans la province. Il souhaite qu'Ottawa implante des mesures plus musclées pour juguler la crise et impose des règles plus strictes aux frontières.

«Quand le virus est apparu en Chine, des pays ont fermé leurs frontières aux Chinois, et ça n’a pas fonctionné. Nous, on a géré différemment en faisant des suivis directs avec les voyageurs et on a pu empêcher une augmentation du virus», a répondu Justin Trudeau dimanche.

