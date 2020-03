La vie de couple pour moi: c’est fini!

J’annonce publiquement que je ne veux PLUS rien savoir de la vie de couple. Cela est rendu trop difficile de nos jours de rencontrer quelqu’un. J’ai eu dix relations amoureuses et je ne sais pas si c’est ma personnalité ou mon environnement qui provoque cela, mais je ne suis pas capable de conserver une femme dans ma vie.Parfois la décision est justifiée par de bonnes raisons, mais trop souvent c’est du grand n’importe quoi. Anyway, j’en arrive à la conclusion qu’en 2020, les gens des deux sexes sont trop égocentriques. Ils ne veulent plus s’engager à long terme. Ils ne veulent que du sexe et se faire gâter. Et quand ils ne sont pas vraiment intéressés, ils sont incapables de le dire en pleine face. Un célibataire, ça fait ce que ça veut quand ça veut, et ça n’attend après personne. Et même si je rencontre quelqu’un qui m’intéresse, ce ne sera désormais que pour avoir du sexe et rien d’autre.

Louis-Philippe Mercier

Autrement dit, Louis-Philippe, vous préférez vous ranger du côté de ceux qui ramènent l’état du monde vers le bas plutôt que dans celui qui aurait des chances de le ramener vers le haut. Des gens sincères pour qui la recherche d’une vie saine et équilibrée vaut la peine d’être tentée, ça existe encore. Libre à vous de privilégier le camp du volage par rapport au camp du sérieux, mais ne pensez-vous pas que cela vous privera, à long terme, d’un espoir de vie équilibrée ?