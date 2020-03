L’Allemagne va fermer lundi partiellement ses frontières

BRELIN | L’Allemagne va partiellement fermer lundi ses frontières avec cinq pays pour tenter de freiner la propagation du coronavirus, notamment celles avec la France, qui réintroduit également de son côté des contrôles.

L’Autriche, la Suisse, le Danemark et le Luxembourg sont également concernés par cette mesure « temporaire », mais non limitée à ce stade dans le temps qui démarre lundi à partir de 8h locales, a annoncé le ministre de l’Intérieur Horst Seehofer, lors d’une conférence de presse à Berlin.

Seuls les travailleurs transfrontaliers et les transports de marchandises seront autorisés à passer.

« Les personnes n’ayant pas de raison particulière de venir ne pourront pas entrer », a précisé M. Seehofer, et les personnes présentant à la frontière des symptômes d’une infection au coronavirus feront l’objet d’une prise en charge spécifique.

En parallèle, la France a aussi annoncé une mesure similaire: elle va renforcer les contrôles à sa frontière avec l’Allemagne et « limiter les traversées de la frontière au strict nécessaire », selon le ministère de l’Intérieur.

Tant les autorités françaises qu’Allemandes ont insisté sur le fait qu’il ne s’agissait « pas d’une fermeture » complète et que la décision avait été « concertée » entre les deux pays.

Il n’empêche que l’initiative semble être surtout venue du côté de l’Allemagne, où le nombre de cas d’infection atteignait dimanche près de 5 000 cas, en forte augmentation, pour 12 morts.

Le ministre de l’Intérieur a ainsi expliqué avoir pris sa décision sur la limitation des entrées en provenance de France après que les régions d’Alsace et de Lorraine ont été classées comme zones à risque par l’autorité de référence en Allemagne pour la lutte contre les épidémies, l’Institut Robert Koch.

Remous

Cette classification « a suscité des remous » et de l’inquiétude dans les régions allemandes frontalières comme la Sarre et le Bade-Wurtemberg, a admis M. Seehofer. Mais elle aussi en parallèle été peu appréciée à Paris, où on l’a jugé exagérée.

En outre, une des raisons invoquées par les autorités allemandes pour la réintroduction des contrôles, outre le virus lui-même, est d’éviter que les citoyens des pays frontaliers ne viennent réaliser des achats de masse dans les magasins allemands et y vider les rayons.

La restriction de la circulation ne concerne pas à ce stade les autres pays frontaliers de l’Allemagne, jugés à ce stade moins problématiques, comme les Pays-Bas, la Belgique, la Pologne ou la République tchèque.

Ces deux derniers pays ont toutefois déjà fermé leurs propres frontières.

Le gouvernement allemand s’était refusé jusqu’ici à recourir à l’arme des contrôles aux frontières pour ne pas mettre en danger ce qui reste de l’espace européen Schengen de libre-circulation, déjà bien malmenée par la crise migratoire et les conséquences des attentats jihadistes.

Le ministre de l’Intérieur du Bade-Wurtemberg, Thomas Strobl, a jugé désormais inévitable la fermeture partielle de la frontière avec la France, une décision difficile « qui me pèse en tant qu’Européen convaincu ».

Mais « la protection de la population doit avoir la priorité, il faut ralentir la progression du virus », a-t-il dit.

Berlin a critiqué au passage le peu de réactivité à ses yeux de la Commission européenne pour organiser une réponse coordonnée sur la question des contrôles aux frontières.

« Quand il n’y a pas de solution européenne, ce sont les États qui prennent eux-mêmes des décisions », a dit M. Seehofer, selon qui Bruxelles doit annoncer lundi des propositions dans ce domaine sur les contrôles aux frontières extérieures de l’UE face au coronavirus.