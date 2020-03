L’ouverture à Wall Street projetée en forte baisse lundi après la Fed

WASHINGTON | Wall Street semble en passe d’ouvrir en forte baisse lundi si l’on en croit les indications des titres à terme sur les principaux indices de la bourse américaine, après une action forte et surprise de la Fed.

À 7 h, les « futures » sur le S&P500, Le Dow Jones et le Nasdaq étaient en recul de plus de 4,5% après une baisse des taux directeurs de la Fed d’un point de pourcentage. Ces contrats à terme ne sont qu’une indication, mais ils reflètent en général le sentiment des investisseurs et préfigurent l’humeur au début de la séance officielle.