Photos souvenirs: Stéphane Demers

L’école de théâtre

Photo courtoisie

En pleine action, alors que le jeune comédien était encore étudiant en deuxième année au Collège Lionel-Groulx, de Sainte-Thérèse, vers la fin des années 1980. Il défendait sur scène le rôle du maître d’armes dans la pièce Le Bourgeois gentilhomme (à gauche). Devant lui, un autre jeune acteur qui allait lui aussi devenir un incontournable du jeu au Québec, Martin Drainville qui interprétait le Bourgeois.

Cinéma

Photo courtoisie

Dans le film Niagara d’Ann Arson, tourné en 1996 à l’Inis. Stéphane Demers, à l’aube de ses 30 ans, interprétait, avec une toute jeune Catherine Proulx-Lemay, un couple marginal d’héroïnomanes en route vers les chutes Niagara, espérant une nouvelle vie. Avant l’an 2000, le comédien avait déjà joué dans près d’une dizaine de films, dont La moitié gauche du frigo de Philippe Falardeau et La loi du cochon d’Érik Canuel.

Sauver son idole

Photo courtoisie

Avec le comédien Jean-Raymond Châle, lors du tournage du téléfilm d’aventures français Robinson Crusoé, tourné en 2002 à Cuba. Pour les besoins du scénario, Stéphane Demers, dans la peau du lieutenant Esperanza (photo) devait sauver Pierre Richard. Un beau défi, puisque l’acteur français est le héros de son enfance ! Au fil de sa carrière, Stéphane a joué en tout dans près d’une centaine de films, pièces de théâtre et séries télé.

Avec Momentum

Photo courtoisie

Interprétant Hector (photo), prince héroïque de Troie, dans la pièce L’Iliade, présentée en 2007, il y a déjà 13 ans. Cette grande épopée de la Grèce antique est l’une des nombreuses productions de la compagnie de théâtre Momentum, dont il fait partie depuis 30 ans. Avec Momentum, Stéphane Demers a joué plusieurs rôles, dont celui d’Andy Warhol en 1993.

Il y a 20 ans

Photo d'archives

En 2000, alors que Stéphane Demers, 33 ans, jouait Jack, un pirate informatique, dans la pièce Cyberjack de Michel Monty, une fable futuriste qui se passait en... 2020 ! Dix ans plus tard, il décrochait son rôle le plus célèbre auprès du grand public, celui de Charles O’Hara dans O’, rôle qui lui valut quatre nominations et le prix Gémeaux du meilleur comédien l’an dernier.

Stéphane Demers interprète Marc Laveau alias Pete Vézina (photo) dans la série télé Faits divers, un psychopathe qui revient à Mascouche incognito, après dix ans de prison, pour régler des comptes.

Photo courtoisie, Serge Gauvin

Dans un étrange univers où se mêlent cadavres, sextorsion, musique et... dindons, la chef enquêtrice Constance Forest (Isabelle Blais) et son équipe devront résoudre l’énigme. Avec Émile Proulx-Cloutier, Fred Eric Salvail et des nouveaux comme Brigitte Lafleur. Série écrite par Joanne Arseneau. À Radio-Canada, les lundis 21 h et sur Ici.tout.tv.