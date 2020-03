Recherche sur les sources de l’ingratitude

C’est toujours avec plaisir que je lis vos chroniques. Le vécu des gens « ordinaires » nous permet parfois de constater que nous ne sommes pas seuls à vivre certaines situations difficiles de la vie. Je vous écris au sujet d’Aurore, qui se disait bafouée et rejetée par ses trois filles depuis 5 ans.

Je vous avoue que votre réponse m’a un peu surprise. Car peu importe si Aurore a fait quelque chose de répréhensible, quelle erreur de sa part peut justifier un comportement aussi méchant et qui dure depuis 5 ans ? N’est-ce pas peu exagéré ?

Leur mère a certainement des défauts, mais elle a certainement aussi de belles qualités. N’y aurait-il pas place pour une certaine tolérance envers elle ? Après lui avoir dit les raisons de leur colère, même si elles sont justifiées, n’auraient-elles pas le goût de passer à autre chose ?

Mon mari et moi, qui sommes dans la soixantaine et qui avons des filles dans la trentaine comme celles d’Aurore, vivons la même chose depuis deux ans et demi. Nous avons deux filles et un garçon. Les filles ont coupé avec nous à la suite d’une situation particulière où il a fallu imposer notre gros bon sens, et elles n’en sont jamais revenues. Malgré nos excuses, exagérées, vu leur rébellion démesurée, rien n’y fait.

J’ai consulté pour savoir où on aurait fait une si grave erreur, et la réponse du psychologue fut que leur comportement est vraiment exagéré en regard de la situation conflictuelle décrite. Elles aussi auraient dû passer à autre chose. Dans ma recherche d’une solution, je suis tombée sur un article qui explique que cela pourrait être dû à un problème de société.

Voici le lien en question à l’intention d’Aurore. Peut-être, comme pour nous, sa lecture apportera une réponse sensée au comportement inexplicable de ses filles : https://philo-pratique.net/2011/04/l’ingratitude-et-le-relativisme/

France

Tout en ayant lu l’article suggéré avec les conclusions duquel je suis en accord, je ne vois pas en quoi le fait de dire à Aurore qu’il y aurait lieu, pour elle, de faire un examen de conscience, puisque de toute façon elle refuse d’accepter sa part de responsabilité, alors que son comportement a provoqué une réaction unanime de la part de ses trois filles et sur une aussi longue période, .