Trois espoirs qui ont la cote

Les noms d’Alexis Lafrenière, Quinton Byfield, Tim Stutzle, Marco Rossi ou Jamie Drysdale ne sont plus étrangers aux amateurs de hockey intéressés par le repêchage. Toutefois, quelques noms un peu moins connus commencent à faire de plus en plus jaser. À un peu plus de trois mois du repêchage qui aura lieu à Montréal les 26 et 27 juin prochains, Le Journal vous présente trois joueurs dont la cote était en hausse avant la suspension de toutes les activités en raison de la COVID-19.

Jack Quinn

Photo courtoisie, Jerry Wilson, OHL Images

67’s d’Ottawa (OHL)

Position : Ailier droit

Statistiques cette saison : 62 matchs, 52 buts, 37 passes, 89 points

Jack Quinn a évolué dans l’ombre de Marco Rossi depuis le début de la saison, mais l’ailier droit de 18 ans connaissait une saison du tonnerre avec les 67’s d’Ottawa avant la pause forcée. Dimanche dernier, il était devenu le septième joueur de la Ligue de l’Ontario (OHL) à inscrire 50 buts à sa première année d’admissibilité au repêchage, les autres étant Patrick Kane, Steven Stamkos, John Tavares, Jeff Skinner, Alex DeBrincat et Arthur Kaliyev. Tout ça, malgré le fait que Rossi et lui ont évolué sur des trios différents pour la majorité de la saison. Sa progression fulgurante depuis le début de la saison avait poussé la Centrale de recrutement de la LNH à le classer au 9e rang des patineurs nord-américains sur leur liste de mi-saison, et plusieurs croient qu’il est le meilleur franc-tireur de ce repêchage et qu’il pourrait cogner à la porte du top-10. À noter que Quinn n’était qu’à trois jours d’être admissible à la séance de sélection de l’an dernier, lui qui est né le 18 septembre 2001.

Jake Sanderson

Photo courtoisie, Rena Laverty, USA Hockey

Programme national américain (M18)

Position : Défenseur

Statistiques cette saison : 56 matchs, 9 buts, 34 passes, 43 points

Dans une cuvée où les défenseurs de premier plan ne sont pas nécessairement légion, l’arrière américain Jake Sanderson a fait beaucoup parler de lui au cours des dernières semaines. Pilier de la défensive du Programme national américain cette saison, Sanderson a dissipé quelques doutes sur son potentiel offensif lors du dernier Tournoi des cinq nations, lors duquel il a terminé au premier rang des pointeurs de la compétition avec sept points en quatre parties. Malgré tout, certains doutes subsistent quant à son réel potentiel offensif au prochain niveau, mais Sanderson démontre déjà des qualités qui font de lui un espoir de premier plan en vue du prochain repêchage. Doté d’un bon coup de patin, il est efficace en relance tout en étant fiable défensivement. Il est le fils de l’ancien attaquant de la LNH Geoff Sanderson.

Seth Jarvis

Photo courtoisie, Keith Dwiggins, Portland Winterhawks

Winterhawks de Portland (WHL)

Position : Centre

Statistiques cette saison : 58 matchs, 42 buts, 56 passes, 98 points

En voici un qui pourrait être sélectionné beaucoup plus tôt que son rang sur le classement de mi-saison de la Centrale de recrutement de la LNH (19e). Sans tambour ni trompette, le joueur de centre des Winterhawks de Portland accumulait les points à un rythme d’enfer et venait au deuxième rang des pointeurs de la Ligue de l’Ouest (WHL) au moment de tout arrêter. Après quelques matchs en dents de scie pour commencer l’année – il a récolté cinq points à ses six premiers matchs en plus d’écoper de 16 minutes de pénalité – il a explosé depuis. Même s’il n’est pas le plus gros joueur, l’attaquant qui a eu 18 ans le 1er février dernier se distingue par son ardeur au travail et par son efficacité dans les trois zones. Évidemment, il possède un talent offensif indéniable, et ce n’est pas pour rien qu’il a été placé aux côtés d’Alexis Lafrenière lors du dernier Match des meilleurs espoirs de la LCH en janvier.