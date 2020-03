WestJet s’apprêterait à réduire le nombre de ses vols

La compagnie aérienne WestJet s’apprêterait à réduire de 60 % l’offre sur ses vols internationaux et de 40 % celle de ses vols intérieurs, en raison de la pandémie de COVID-19, a rapporté le «Globe and Mail», dimanche.

Selon le journal torontois, l’entreprise de Calgary a mis ses projets d'investissements sur la glace et demandé à ses fournisseurs de réduire leurs prix, mais n'a pas indiqué combien de mises à pied parmi son personnel pourraient avoir lieu.

«Nous continuons de constater une réduction significative de la demande et nous évaluons toutes les mesures à notre disposition pour assurer la viabilité financière de notre compagnie aérienne», a indiqué l’entreprise au «Globe and Mail».

Le journal a précisé que WestJet n’a pas confirmé les informations qui ont récemment circulé voulant que des agents de bord soient mis à pied. Il s’agirait toutefois d’un scénario envisagé par la compagnie.

«Malheureusement, nous n'avons pas d'autre choix que de réduire le nombre d'employés, a répondu WestJet au "Globe". Notre première option, et celle que nous préférons, est de demander aux [employés] de considérer de prendre des congés volontaires, des vacances non rémunérées, une réduction du temps de travail, entre autres.»

Cette situation survient alors que les autorités gouvernementales demandent aux Canadiens d’éviter de voyager à l’étranger et à ceux qui sont déjà à l’étranger de rentrer au pays le plus tôt possible pendant qu’il y a encore des vols pour les ramener.