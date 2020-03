Annulations...

Évidemment en raison de la situation relative au COVID-19 plusieurs activités sont reportées, voire même annulées tout simplement.

C’est le cas de la soirée « Le Bon goût à l’œuvre » au profit de la Société de l’arthrite qui devait se tenir le jeudi 19 mars au Terminal du Port de Québec sous la présidence d’honneur de Mario Girard, directeur général du Port de Québec. La Fondation de l’Hôtel-Dieu de Lévis a procédé à l’annulation immédiate des activités suivantes : la « Soirée de reconnaissance des donateurs » du 26 mars et le « Pop-Up de l’Érable 2020 » du 2 avril. Les participants et les partenaires de ces activités seront contactés prochainement. La soirée festive soulignant le « 30e anniversaire de l’Albatros Lévis » ne s’est évidemment pas tenue le 14 mars dernier à L’Anglicane de Lévis et a été annulée jusqu’à nouvel ordre. Même scénario pour le 4e Brunch et encan-bénéfice au profit de la Croix-Rouge, section Lévis, qui devait se dérouler le dimanche 29 mars au Complexe aquatique multifonctionnel du quartier Saint-Nicolas de Lévis.

Un projet de 2 M$

La première pelletée de terre du projet de modernisation de l’École secondaire privée François-Bourrin s’est effectuée le 11 mars dernier. Ce projet, dont l’investissement est de près de deux millions de dollars, servira à la réfection d’une partie de la façade principale de l’école, à la construction d’un pavillon multifonctionnel de 4000 pieds carrés et à l’aménagement d’une surface synthétique de 1500 mètres carrés dans le but de consolider les activités pédagogiques et sportives de l’École qui fête son 100e anniversaire cette année. De gauche à droite sur la photo: Yan Laplante, architecte chez CCM2 architectes inc.; Nancy Simard, coordonnatrice aux services aux élèves de l’école; Jean-David Lamontage, directeur général de l’école; Hugo Roberge, vice-président du conseil d’administration de l’école et Vincent Leclerc de chez Constructions Pierre Blouin inc.

Du nouveau chez Triade

Triade Marketing, de la rue Saint-Vallier Est à Québec, vient d’accueillir deux nouveaux experts associés dans son équipe. Geneviève Gagné, directrice et stratège en innovation, et Dominic Guay, stratège en développement des affaires. Avec ses 15 ans d’expérience en innovation de produits et marketing, Geneviève Gagné agira également à titre de directrice générale de Triade Marketing. Pour sa part, Dominic Guay a fait sa marque dans le milieu de la restauration durant plus de 20 ans ainsi qu’en ventes dans le milieu de l’imprimerie et des agences de publicité au Québec. Ces deux associés se joignent aux associées fondatrices, Julie Lévesque et Isabelle Saillant. De gauche à droite, sur la photo : Dominic Guay, Isabelle Saillant, Geneviève Gagné et Julie Lévesque.

La politique mène à tout

Hill+Knowlton Stratégies (H+K) m’annonce que Laurence Tôth (photo) se joint à son équipe de Québec à titre de conseillère principale. Laurence a occupé successivement les postes d’attachée politique et d’attachée de presse de la ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Réforme des institutions démocratiques (Sonia Lebel). Originaire de l’Estrie, Laurence est également en voie de compléter un certificat en Communication publique à l’Université Laval.

Anniversaires

Vladimir Guerrero Jr., joueur de 3e but canadien-dominicain de l’organisation des Blue Jays de Toronto (LAB), 21 ans... Brandon Prust, entraîneur adjoint avec les Knights de London (OHL), 36 ans... Christian Bégin, comédien, animateur (Curieux Bégin) à Télé-Québec, 57 ans... Jean L’Italien, comédien québécois, 62 ans... Isabelle Huppert, actrice et productrice française, 67 ans... Erik Estrada, acteur américain de télé (CHiPS) et de cinéma, 71 ans... Richard Desjardins, auteur-compositeur-interprète, réalisateur et producteur 72 ans... Jean Cournoyer, homme politique québécois, 85 ans.

Disparus

Le 16 mars 2019. Dick Dale, (photo), 81 ans, musicien californien inventeur la guitare surf... 2018. David Whittom, 39 ans, boxeur de Québec... James Cotton, 81 ans, chanteur et harmoniciste américain de blues... 2016. Majella Gagnon, 78 ans, maire de Saint-Antoine-de-Tilly dans les années 80 et propriétaire de l’Auberge Manoir de Tilly pendant 40 ans... 2016. Frank Sinatra Junior, 72 ans, chanteur américain... Louis Thiboutôt, 68 ans, annonceur à la radio de Radio-Canada de Québec... 2011. François Parent, 74 ans, ex-employé d’Expo-Cité... 2006. Jonathan Delisle, 28 ans, 4e choix des Canadiens au repêchage de 1995... 1999. Gratien Gélinas, 89 ans, comédien, dramaturge et metteur en scène... 1992. Roger Lemelin, 73 ans, écrivain « Les Plouffe »... 1979. Jean-Guy Cardinal, 54 ans, ministre de l’Éducation de 1967 à 1970.