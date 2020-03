Coronavirus: le G7 fera «tout ce qui est nécessaire» pour restaurer la croissance

Washington | Les dirigeants des pays du G7 se sont dits «déterminés» lundi à faire «tout ce qui est nécessaire» pour restaurer la croissance mondiale qui vacille en raison de la pandémie du coronavirus.

Dans un communiqué commun, ils soulignent leur volonté de mobiliser «tous les instruments de politique économique » à leur disposition, que ce soit des mesures budgétaires et monétaires ou des actions ciblées, « pour soutenir immédiatement et autant que nécessaire les travailleurs, les entreprises et les secteurs les plus touchés».

Les dirigeants ont en outre demandé à leur ministre des Finances respectif «de se coordonner toutes les semaines sur la mise en oeuvre de ces mesures et de mettre en place de nouvelles actions rapides et efficaces».