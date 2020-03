COVID-19: des hôtels de ville fermés dans la couronne nord de Québec

Au moins trois municipalités de la couronne nord de Québec ont décidé de fermer les portes de leur hôtel de ville au public. Les services aux citoyens continueront tout de même par téléphone ou en ligne, assure-t-on.

C’est ce que Sainte-Brigitte-de-Laval, Shannon et Saint-Gabriel-de Valcartier ont fait savoir, lundi, dans des communiqués de presse distincts.

«Cette mesure [est] effective dès maintenant, et ce, jusqu’à nouvel ordre afin d’assurer la sécurité des citoyens et des employés municipaux et de limiter la propagation de la COVID-19», explique la Ville de Sainte-Brigitte.

Raisonnement semblable à Shannon, qui indique que «toutes les équipes de la Ville sont à pied d’œuvre et continueront d’offrir les services essentiels aux citoyens. Les services téléphoniques 418 844-3778 et les services en ligne demeurent accessibles à la population».

À Saint-Gabriel, la fermeture sera appliquée à partir de mardi et jusqu’à nouvel ordre.