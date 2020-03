COVID-19: des soupes populaires essentielles et toujours prisées

Malgré la crise de la COVID-19, les soupes populaires continuent de rouler à plein régime et les responsables veillent tant bien que mal à faire respecter les nouvelles règles d’hygiène à une population vulnérable parfois peu sensibilisée.

Crise sanitaire ou non, les personnes démunies continuent d’avoir faim et les soupes populaires de la ville de Québec continuent d’être fréquentées. Même si les organismes servent «un peu moins» de repas que d’habitude, le Café rencontre Centre-ville sur la rue Saint-Joseph a quand même servi 110 repas sur l’heure du midi lundi.

Vers 11h55, une quinzaine de personnes faisait la queue en rang serré dans le petit local en prévision du diner. Il faut dire que cette clientèle n’est pas toujours bien informée de la situation actuelle. «Moi je ne connais pas cette maladie», répondait un homme lorsque questionné sur ses inquiétudes face au Coronavirus.

Faute de bénévoles, plus discret en raison de la crise et afin d’éviter la manipulation d’argent, le directeur général Jérémie Vitrano a décidé d’offrir le repas gratuitement au lieu du 50 cents habituel.

Une zone isolée a aussi été mise en place «si jamais une personne se présente avec des symptômes grippaux». Dans ce cas un intervenant ira les rencontrer pour les rediriger vers les soins de santé.

Cinq à la fois

À la maison Marie-Mallet, on laisse entrer les gens cinq à la fois et on demande le lavage des mains à l’entrée. «Si on devait mettre fin à se service là on va essayer de le dispenser autrement. Par take out, des repas qu’ils vont aller manger chez eux, même si c’est froid, mais essayer de continuer de donner cette aide alimentaire», a indiqué Nathalie Bédard.

La soupe populaire servie depuis 1902 n’a jamais été fermée sauf lors de la première année d’opération et l’organisme veut continuer d’aider les plus démunis.

«On ne veut pas que ça ferme on a besoin de cette place-là pour pouvoir manger», a dit Marie-Josée qui sortait de diner. Après une quinte de toux, Jean-François disait ne pas être «inquiet» par le coronavirus. «Temps qu’on ne l’attrapera pas», a indiqué Jean-François.