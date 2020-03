COVID-19: Le Cirque du Soleil a dû mettre à pied la moitié de ses employés dans les derniers jours

Rattrapé par l'épidémie de la COVID-19 et l'annulation de plusieurs spectacles, le Cirque du Soleil a été contraint, à son tour, de mettre à pied temporairement des centaines de travailleurs dans les derniers jours.

La semaine dernière, l'entreprise avait déjà dû se résoudre à licencier temporairement environ 1400 employés en raison de l'annulation ou du report de 13 tournées internationales. Seul le spectacle Luzia, présenté à Moscou, est demeuré au programme.

Puis, samedi, le Cirque a annoncé qu'il suspendait les représentations de ses spectacles en résidence à Las Vegas, soit Mystère, O, Zumanity, KÀ, The Beatles LOVE, Michael Jackson ONE et Blue Man Group. Ce nouveau coup a forcé la mise à pied temporaire de 1200 autres employés, a confirmé une porte-parole de l'entreprise, Caroline Couillard.

«Dès le début de l’éclosion du nouveau coronavirus, le Groupe a pris des mesures rigoureuses afin de bien protéger les équipes de travail et le public. Notre priorité a toujours été et demeure la santé et la sécurité de nos artistes, de nos partenaires, et de nos employés, mais aussi de notre public», avait expliqué le Cirque du Soleil samedi.