COVID-19: le syndicat des employés de la SAQ demande la fermeture des succursales

Le syndicat des employés de la société des alcools du Québec (SAQ) demande la fermeture des succursales. De son côté, bien qu’elle étudie différents scénarios, la société d’État assure qu’elle n’a pas l’intention de fermer l’ensemble de son réseau à travers la province.

Au cours des dernières heures, un message a circulé sur Facebook comme quoi la SAQ fermerait ses établissements le 18 mars. La société d’État a tenu à rectifier le tir afin d’éviter une ruée dans ses succursales.

«Contrairement à certaines informations véhiculées sur les médias sociaux, la SAQ ne planifie pas une fermeture complète de son réseau de vente le 18 mars», a indiqué le porte-parole, Mathieu Gaudreault, précisant que son organisation suit de près l’évolution de la situation.

La direction de la société d’État affirme être en constante discussion avec des représentants du gouvernement.

Elle ajoute que la SAQ se prépare tout de même à toutes éventualités pour suivre les recommandations de la Santé publique.

«Si le gouvernement nous demandait de fermer l’ensemble de notre réseau, on le ferait. On va suivre les directives», avance M. Gaudreault. «Présentement, ce n’est pas le cas, mais on ne sait pas pour l’avenir. Actuellement, tous les scénarios sont sur la table à court terme», dit-il.

Plus de détails à venir...