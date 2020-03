COVID-19: Lévis se limite aux services essentiels

Le comité exécutif de la Ville de Lévis accorde de nouveaux pouvoirs à la direction générale pour réagir rapidement à la pandémie de COVID-19 et ne fournit désormais que les services essentiels.

Les nouvelles mesures vont permettre au directeur général, Simon Rousseau, et au coordonnateur municipal de la sécurité civile, Gaétan Drouin, d'«adapter les conditions de travail du personnel à la réalité quotidienne vécue par la population de Lévis», a précisé le maire de Lévis, Gilles Lehouillier. Également, cela leur permettra de procéder à l'achat d'équipement. Des dérogations seront faites au règlement de la gestion contractuelle jusqu’à 100 000 $.

Désormais, la Ville de Lévis ne fournit que les services essentiels. Après une première annonce vendredi, où elle annonçait qu’elle fermait arénas, bibliothèques, piscines et salles communautaires, elle a choisi lundi de suspendre tous les autres services non essentiels.

«On est rendus aux services essentiels. Ce sont les services essentiels qui sont assurés», a indiqué le maire.

L'hôtel de ville, la cour municipale, les casernes de pompiers, les postes de police, les usines de filtration d'eau et les garages municipaux auront désormais un accès restreint au public.

Une série d'autres mesures sont instaurées, tel que l'annulation de la session de loisirs et l'annulation des visites d'inspection non urgente.

La Cour municipale reportera tous ses dossiers à une date ultérieure. «Nous demandons aux défendeurs de ne pas se présenter à la Cour municipale», a avisé le maire.

Conseils à huis clos

Comme à Québec, on tiendra les conseils municipaux à huis clos. Le public sera interdit. On permettra néanmoins aux personnes de poser des questions par le biais de la plate-forme «Une journée dans la vie d'un citoyen»

Un conseiller en quarantaine

À Lévis, un conseiller municipal, Réjean Lamontagne, est actuellement en voyage à l'étranger. Il sera en quarantaine à son retour, pour une période de deux semaines et devra faire du télétravail, a confirmé le maire Lehouillier. M. Lamontagne a déjà été avisé de cette exigence.

Saint-Augustin aussi

À Saint-Augustin, on est aussi passé à un autre niveau. «Les prochains conseils municipaux se dérouleront aux dates prévues. Toutefois, ils ne seront pas ouverts au public jusqu’à avis contraire, tel que le récent décret gouvernemental permet de le faire légalement», a indiqué la municipalité par communiqué. Les questions pourront être adressées au Maire dans la section commentaire de la webdiffusion via Facebook, et ce, au début et à la fin de la séance.

Aussi, l'hôtel de ville fermera ses portes au public à compter de mardi, pour une durée indéterminée. «Nous invitons la population à utiliser les services en ligne et à adresser leurs questions.»