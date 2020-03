COVID-19: après un voyage au Mexique, un cadre de la police de Lévis en poste, puis isolé

Un cadre du Service de police de la Ville de Lévis (SPVL) est entré au boulot même s'il était rentré d'un voyage il y a quelques jours, puis a été renvoyé chez lui.

Le cadre est rentré d'un voyage au Mexique vendredi dernier, le 13 mars. Le jour même, le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, et le coordonnateur municipal à la sécurité publique, Gaétan Drouin, rencontraient les médias pour annoncer diverses mesures prises par la Ville pour lutter contre la propagation de la COVID-19. L'une d'elles consistait à «obliger les employés qui sont de retour d'un voyage personnel à faire du télétravail ou à s'isoler pendant une période totale de 14 jours avant le retour au travail».

Il avait pu en être exempté puisque la directive s'appliquait à minuit le jour même, a d'abord expliqué au Journal le directeur adjoint des services administratifs, Christian Tanguay. «Il est arrivé le 13 et il n'a pas à rester chez lui. Et en plus, il n'a pas de symptômes, donc tout est correct.»

La veille, le jeudi 12 mars, le premier ministre du Québec, François Legault, a pourtant été clair: il a ordonné qu’à compter de ce jour, «toutes les personnes qui reviennent d’un pays étranger ou qui présentent des symptômes associés à la grippe ou au rhume [se placent] en isolement volontaire pour 14 jours».

La situation a évolué en cours de la journée. À la suite des questions du Journal, la direction a réévalué le cas et est retournée consulter les directives gouvernementales. «Par principe de précaution, on a choisi de le retourner chez lui», a indiqué M. Tanguay en fin de journée.

Certains employés de la Ville de Lévis sont partis la journée même où la directive a été transmise, indique M. Tanguay. Pour ceux-là, ils ne seront pas sans salaire à leur retour. C'est différent pour ceux qui sont partis après. «Ceux qui partent en connaissance de cause, on leur demande de ne pas voyager.»

Il assure que les deux policiers qui sont actuellement en voyage et qui doivent rentrer dans les prochains jours seront en quarantaine à leur retour. Aucun policier n'est actuellement en quarantaine.

Le Journal avait appris que plusieurs employés du SPVL étaient inquiets de la présence du dirigeant sur les lieux de travail.