Deux ans de plus pour Cousins au Minnesota

Les Vikings du Minnesota ont accordé une prolongation de contrat de deux ans au quart-arrière Kirk Cousins, lundi.

C’est l’agent du pivot de 31 ans qui en a fait l’annonce et cela a ensuite été relayé par le compte Twitter de la NFL. Le montant de cette nouvelle entente n’a cependant pas été dévoilé pour l’instant.

En 2020, Cousins disputera la dernière année d’un contrat de trois ans, d’une valeur totale de 84 millions $. En 15 parties la saison dernière, le vétéran a complété 307 de ses 444 passes tentées pour des gains 3603 verges et 26 touchés. Il a également commis six interceptions, en plus d'être victime de 28 sacs du quart.

Avant de se joindre à la formation du Minnesota, Cousins a passé six campagnes dans l’organisation des Redskins de Washington, formation qui l’avait sélectionné au quatrième tour du repêchage de 2012.