[EN DIRECT] Covid-19: 6500 décès dans le monde, suivez les derniers développements de la pandémie du coronavirus

Le nouveau coronavirus a fait au moins 6501 morts dans le monde depuis son apparition en décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles lundi matin.

Plus de 168 250 cas d’infection ont été dénombrés dans 142 pays et territoires depuis le début de l’épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’imparfaitement la réalité, les pays ayant des politiques de tests et des critères de comptabilité plus ou moins restrictifs.

Depuis le comptage réalisé hier après-midi, 81 nouveaux décès et 4317 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

AFP

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l’épidémie s’est déclarée fin décembre, a dénombré au total 80 860 cas, dont 3213 décès et 67 490 guérisons. 16 nouveaux cas et 14 nouveaux décès ont été annoncés entre dimanche et lundi.

Ailleurs dans le monde, on recensait tôt lundi un total de 3288 décès (67 nouveaux) pour 87 396 cas (4301 nouveaux).

Les pays les plus touchés après la Chine sont l’Italie avec 1809 morts pour 24 747 cas, l’Iran avec 724 morts (13 983 cas), l’Espagne avec 288 morts (7753 cas), et la France avec 127 morts (5423 cas).

Depuis dimanche, Bahreïn, la Hongrie, le Guatemala et le Luxembourg ont annoncé les premiers décès liés au virus sur leur sol. Trinité-et-Tobago a annoncé le diagnostic de premiers cas.

Le bilan de l’épidémie

168 250 cas confirmés

6501 morts

77 257 personnes rétablies

Au Canada

Atteints du virus

Québec: 39

Colombie-Britannique: 73

Alberta: 56

Saskatchewan: 6

Manitoba: 7

Ontario: 145

Terre-Neuve-et-Labrador: 1

Nouveau-Brunswick: 6

Nouvelle-Écosse: 3

Île-du-Prince-Édouard: 1

Canadiens rapatriés: 4

Total des cas au pays : 341

décès

Colombie-Britannique 1

Tous les derniers développements concernant la pandémie de la Covid-19

6h17 | Le constructeur italo-américain Fiat Chrysler (FCA) a annoncé lundi dans un communiqué qu’il fermait la majorité de ses usines de fabrication européennes jusqu’au 27 mars, en raison de la pandémie de coronavirus.

5h57 | Le président français Emmanuel Macron doit s’exprimer lundi soir à la télévision sur les nouvelles mesures de lutte contre l’épidémie de coronavirus qui se propage dans le pays.

5h29 | Les marchés boursiers européens ont ouvert en chute libre lundi malgré l’offensive des banques centrales du monde entier face au choc de la pandémie de Covid-19 dont le bilan, principalement en Europe, s’aggrave de façon exponentielle.

4h37 | La police allemande a entamé ce matin ses contrôles aux frontières avec cinq pays, notamment la France, qui restreint fortement les entrées dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de coronavirus.

À partir de 8h (heure locale), les véhicules venant de France, d’Autriche, de Suisse, du Danemark et du Luxembourg, ont commencé à être contrôlés par les policiers allemands, qui ne laissent passer que le transport de marchandises et les travailleurs transfrontaliers et ont pour consigne de refouler les autres voyageurs.