[EN DIRECT] «Les gestes posés aujourd’hui vont sauver des vies», dit François Legault

Le gouvernement du Québec recommande d’éviter tous les rassemblements non nécessaires, alors qu’il y a 50 cas confirmés de la COVID-19 au Québec.

« Les gestes posés aujourd’hui vont sauver des vies. Je suis convaincu qu’ensemble on va passer au travers », a dit le premier ministre lundi.

« Chaque geste compte. Il faut tout faire pour éviter que notre réseau de la santé soit débordé dans les prochaines semaines », a-t-il ajouté.

Le directeur national de la santé publique Horacio Arruda a ajouté que le Québec dans les prochains jours sera à même de faire plus de tests, non plus seulement aux gens qui ont voyagé, mais à tous ceux qui ont des symptômes et qui sont malades.

Appel aux Québécois : allez donner du sang si vous le pouvez;

Tous les rassemblements non nécessaires sont à éviter, qu’on soit 50, 100 ou 150 personnes;

L’appel à la solidarité des retraités a fonctionné : 7000 CV en 24 heures.

François Legault demande par ailleurs au Québécois qui le peuvent d’aller donner du sang. « Les gens sortent moins, mais on a toujours des besoins pour du sang. Je demande un effort spécial. Si vous voulez aider : allez donner du sang », a-t-il dit.

M. Legault a également remercié les éducatrices en services de garde qui maintiennent les services ouverts pour les services essentiels, et les travailleurs du réseau de la santé qui vont se battre dans les prochains moins.

Il a d'ailleurs rencontré les syndicats et fédérations médicales.

«J’ai aussi demandé aux syndicats qu’est-ce que le gouvernement peut faire pour améliorer les conditions de travail du personnel du réseau de la santé», a-t-il dit.

