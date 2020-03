Faut-il tout dire aux enfants?

J’approuve que vous ayez conseillé de se taire à ce monsieur qui se demandait s’il devrait informer ses enfants du passé trouble de leur mère avant leur mariage, lequel date de près de 60 ans. Lui qui dit avoir réalisé qu’elle ne l’avait épousé que pour se faire vivre par lui, vu que dès leurs premières années de mariage leur vie sexuelle était déjà minimale, ne s’est-il jamais demandé ce qui l’avait menée à se retrouver fille-mère ? Comme il affirme avoir découvert par hasard le passé nébuleux de sa femme, il est clair qu’ils n’en ont jamais discuté ensemble et ça me semble évident qu’elle a occulté ça pour mener une vie la plus normale possible.

Quant aux relations sexuelles minimales, vu les fréquentations douteuses de cette femme et l’époque en question, je ne serais pas surprise qu’elle ait été violée, peut-être même plus qu’une fois, vu les avortements qu’il a déterrés. À l’époque, on ne parlait pas de thérapie pour ce genre de cas. On se taisait, on ravalait et on enterrait sa honte. Je le sais et je le dis pour avoir vécu quelque chose de semblable au début des années 70.

Je voudrais dire à ce monsieur qu’à 18 ans, curieuse de découvrir le monde mais très naïve, sans estime ni confiance en moi, je me suis enlisée dans des fréquentations douteuses, souvent malsaines, incluant des viols, de la drogue et deux avortements sordides. Je me détruisais lentement, même si je croyais que c’était ça la vie. Puis un jour au travail, j’ai fait la connaissance d’un homme de 43 ans qui m’a invitée à dîner parce qu’il aimait mon rire et qu’il s’ennuyait. Il m’a prise sous son aile pour me faire découvrir son monde, en m’exposant aux bons restos, au théâtre, aux livres, aux concerts et au ballet.

Comme il me respectait, ça a pris plusieurs mois avant qu’on se retrouve au lit, quasi par accident. Traumatisée par mon passé, je n’avais de désir pour aucun homme. L’aimant plus comme un ami qu’un amant, peu à peu je lui ai déballé mon passé et il m’a prise comme j’étais, en soulignant que tout le monde faisait des erreurs, et que ce qui comptait c’était de regarder vers l’avenir. Quand il a ajouté « Je sais que tu revois tes amis d’avant et je n’aime pas ça. Mais c’est ton choix et je n’ai rien à dire là-dessus ». Ça m’a fait réfléchir. Même si nos chemins se sont écartés au fil des ans, je le considère comme l’ange qui a changé ma vie. Il faut que ce monsieur garde son secret. L’erreur étant humaine, puisque personne n’est parfait, il vaut toujours mieux taire les vérités qui risquent de faire du tort inutilement à ceux qu’on aime. »

K.

J’approuve entièrement votre dernière phrase, tout en soulignant à ce monsieur que s’il y a une personne avec laquelle il pourrait aborder ce sujet, c’est bien sa femme elle-même. Peut-être cela la libérera-t-il enfin de son lourd secret.