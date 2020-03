Justin Trudeau est irresponsable

Ahurissant.

Malgré tout ce qui arrive, Justin Trudeau refuse encore de fermer les frontières du pays aux visiteurs provenant des pays les plus touchés.

Ou, à tout le moins, de resserrer les contrôles dans les aéroports.

Qu’est-ce qu’il attend ? Qu’est-ce que ça va prendre pour qu’il allume ?

LA « BONNE VOLONTÉ »

Comme m’a écrit un ami, l’inaction du fédéral est en train de saper les efforts du gouvernement provincial.

C’est comme si on était en pleine canicule, qu’on mettait la climatisation au max, mais qu’un imbécile décidait d’ouvrir les fenêtres.

Je ne comprends pas l’entêtement de Justin Trudeau.

Sa propre femme a attrapé le virus à l’étranger ! Et elle l’a ramené en avion !

Un avion atterrit dans un aéroport !

Youhou ?

« Oui, mais on demande aux gens qui reviennent de l’étranger de se mettre eux-mêmes en quarantaine, sur une base volontaire... »

Ce n’est pas suffisant !

On ne peut pas se fier à la bonne volonté des gens !

Car comme l’a démontré TVA Nouvelles hier, il y a plein de zozos qui reviennent de vacances et qui refusent de se mettre en isolement, sous prétexte qu’on exagère, que c’est « juste » une petite grippe, blablabla.

Il y a des Canadiens qui croient que la Terre est plate et que les vaccins causent l’autisme !

Et on remettrait notre santé entre les mains de ces coucous ?

PINCEZ-MOI, JE RÊVE

L’Italie a complètement perdu le contrôle.

Chaque jour, l’Italie bat le record du nombre de morts en 24 heures.

Et un visiteur pourrait venir d’Italie, descendre de l’avion et passer les frontières canadiennes sans aucun problème ?

Voyons !

Rendu là, ce n’est pas juste irresponsable, c’est carrément suicidaire !

La preuve que l’heure est grave : Justin Trudeau lui-même est en isolement, car SA FEMME A LE VIRUS !!!!

Il me semble qu’il devrait être d’autant plus sensible à l’urgence de la situation, non ?

C’est sidérant. Scandaleux.

Même François Legault a l’air sonné par l’inaction du fédéral.

Les gyms et les centres de trampolines sont fermés, mais les aéroports sont grand ouverts, quelle que soit la provenance des vols ?

Pincez-moi, je rêve !

On nous dit qu’on devrait limiter nos voyages en Floride... mais on laisse entrer des gens qui viennent d’Iran et d’Italie ?

Voulez-vous rire de nous ?

On rit de Trump. Je suis désolé, mais actuellement, le dirigeant le plus ridicule au monde est le PM du Canada.

OUI, UN BON PAPA

Heureusement, au Québec, nous avons François Legault.

Qui a dit que les hommes blancs de plus de 50 ans étaient juste bons à sortir les vidanges et à passer le râteau au printemps ?

Legault ne se déguise pas en leader. C’est un leader.

Il nous regarde dans les yeux et nous dit les vraies affaires. Sans bullshit. Dans des mots de tous les jours.

Hier, il nous a même conseillé de profiter du soleil pour aller faire une marche !

En l’entendant, ma femme et moi sommes partis à rire.

Pas parce qu’on trouvait son conseil ridicule. Parce qu’on trouvait ça touchant.

Il nous parlait comme un père (ou une mère) parle à ses enfants ou à ses vieux parents.

Il a notre sécurité à cœur. Ça se voit. Ça s’entend.

Ça se sent.

Alors que l’autre...