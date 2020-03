La Cour suprême ralentie par la COVID-19?

On ne cesse de le répéter: tous les secteurs d’activité sont touchés par la lutte pour freiner la propagation de la COVID-19. On s’intéresse prioritairement à la santé et à la gestion des dirigeants, mais même le plus haut tribunal du pays modifie son calendrier.

On annonçait hier que la Cour suprême reportait des représentations dans six dossiers, dont un qui concernait directement Donald Trump. On ne parle en aucun cas d’annuler, mais bien de planifier des dates ultérieures.

De tels reports de la Cour suprême sont exceptionnels et le New York Times rappelait qu’il faut remonter jusqu’en 2012 et à l’ouragan Sandy, ou encore en 2001 lorsque du courrier contenant de l’anthrax s’était frayé un chemin jusqu’à la poste de l’édifice.

La grippe espagnole de 1918 et des épisodes de fièvre jaune au 18e siècle avaient eu des effets similaires. C’est ce qu’on rappelle dans cet extrait du communiqué diffusé hier: The Court’s postponement of argument sessions in light of public health concerns is not unprecedented. The Court postponed scheduled arguments for October 1918 in response to the Spanish flu epidemic. The Court also shortened its argument calendars in August 1793 and August 1798 in response to yellow fever outbreaks.

Quelle est la cause qui implique Donald Trump? Celle portée par le procureur général de l’État de New York et de la Chambre des représentants qui souhaitent obtenir l’accès aux états financiers du président.

La Cour suprême devrait annoncer sa nouvelle séquence le mardi 23 mars. On encourage pour l’instant le personnel à faire du télétravail. Des juges qui devaient participer à une réunion le 20 mars pourraient s’en remettre au bon vieux téléphone pour apporter leur contribution.

Voici le lien pour le communiqué de la Cour suprême.