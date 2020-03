«La Voix» : La force tranquille de Clément Jacques

MONTRÉAL – N’eût été son amitié avec Cœur de Pirate, Clément Jacques n’aurait peut-être jamais participé à «La Voix», et ne serait pas revenu à la musique avant un long bout de temps.

Près de dix ans après la parution de son premier album (il en a sorti quatre), Clément Jacques fait un retour fracassant dans le milieu de la musique, mais ce n’était pourtant pas prévu dans ses plans immédiats. «J’ai déménagé dans le bas du Saguenay, l’hiver passé, où je suis en train de rénover un chalet. J’avais décidé de faire une pause de la musique.»

Sa rencontre avec Cœur de pirate l’a finalement amené à reconsidérer ses options. «Elle m’avait écrit sur Instagram, il y a environ deux ans, à partir d’un compte secret, pour me complimenter sur ma musique. Je ne savais pas que c’était elle au départ. Je suis ensuite allé voir un de ses spectacles acoustiques et je connaissais presque toutes ses chansons. Elle a vraiment un talent pour écrire des chansons que tout le monde a envie d’entendre. Quand elle a su qu’elle allait être coach, elle m’a envoyé un message pour me dire de considérer ma participation à «La Voix». J’ai pris quelques semaines pour y réfléchir, car je ne suis pas un gars de concours.»

Un duel délicat

Placé en duel face à Jamie-Lee, dimanche dernier, le chanteur a su trouver les bons mots et les bons gestes pour redonner confiance à sa partenaire. «C’est un concours, mais on devait quand même faire une chanson ensemble du mieux possible. À un moment donné, on a eu une pause durant les répétitions et je l’ai invité à prendre un verre, juste tous les deux. Ça a permis de détendre l’atmosphère. Quand on est revenu, tout était plus cool.»

Mais le jour de l’enregistrement du duel, il a dû affronter une autre difficulté, la grippe. «Je n’avais vraiment plus de voix à cause d’une sale grippe. Comme je l’ai dit à la télé, j’ai dû mettre un suppositoire et j’ai aussi pris un médicament pour éclaircir mes cordes vocales. Toute la journée, je me suis gardé de l’énergie uniquement pour cette performance de deux minutes. Honnêtement, à la fin de la prestation, j’étais au bout de mes capacités vocales.»

Un duo surprenant

Clément Jacques et Trudy Simoneau, la gagnante d’«Occupation double en Afrique du Sud», qui a aussi déjà participé à «The Voice» en France, ont récemment posté, sur les réseaux sociaux, une vidéo sur laquelle ils reprennent en duo la chanson «Country Roads».

«On s’est rencontrés dans un lancement, il y a quelques semaines. On se suivait déjà sur Instagram et j’avais vu qu’elle avait fait une reprise de cette chanson. Je lui ai proposé qu’on en fasse une version ensemble. On a eu du fun à faire ça.»