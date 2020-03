La Voix domine

Au cours d’une soirée où aucune hausse significative d’auditoire n’a été observée en raison du confinement relié au coronavirus, La Voix a rejoint quelque 1 903 000 téléspectateurs dimanche. La compétition vocale de TVA a devancé une édition singulière de Tout le monde en parle. Enregistré sans public en studio, le rendez-vous dominical de Guy A. Lepage a attiré 991 000 téléspectateurs, selon les données préliminaires de Numéris.

En 3e place

Pilotée par Jean-Philippe Dion et réunissant Marguerite Blais, Julien Lacroix et Ève Landry, La vraie nature revendique la 3e marche du podium avec 968 000 fidèles, tout juste devant Vlog avec 934 000 amateurs.

La semaine précédente, alors qu’aucune directive de confinement n’avait été émise, La Voix avait rallié 2 015 000 téléspectateurs, contre 781 000 pour Tout le monde en parle.

Un mot sur l’émission spéciale COVID-19 : Découverte en direct animée par Anne-Marie Dussault et Charles Tisseyre et présentée dimanche soir simultanément sur ICI Télé et ICI RDI en début de soirée. Elle a rassemblé un total de 847 000 téléspectateurs.