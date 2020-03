L’aéroport de Québec perd des vols

Avec les nouvelles mesures annoncées par Ottawa, Air Transat devra suspendre temporairement sa liaison entre la capitale nationale et Paris.

Lundi, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a annoncé que seulement quatre aéroports à travers le pays, soit ceux de Toronto, Montréal, Calgary et Vancouver pourront toujours recevoir des vols internationaux.

À Québec, deux vols directs assuraient la liaison entre Québec et Paris chaque semaine. À partir de mercredi, ils ne seront plus disponibles.

Les compagnies aériennes pourront toutefois continuer d’offrir des vols notamment pour le Mexique, les Caraïbes, le Canada et les États-Unis pour servir les citoyens canadiens et américains. Certaines entreprises ont revu leurs horaires et leurs capacités, au cours des derniers jours, à Québec.

Pour mardi, 38 départs sont prévus de la capitale nationale, selon le site de l'Aéroport international Jean-Lesage, notamment vers Punta Cana, Fort Lauderdale, Puerto Plata, Montréal et Holguin.

Sept liaisons sont toutefois déjà annulées avec Air Canada et PAL Airlines. Des vols vers Montréal, Toronto et Sept-Îles.

C’était la première fois qu’Air Transat offrait une liaison entre Québec et Paris pour toute la saison hivernale. Par le passé, cette offre était interrompue pour les mois de janvier et de février.

Mesures préventives

Au cours des derniers jours, l’aéroport de Québec a mis en place différentes mesures préventives devant la pandémie de COVID-19.

«D’abord, nous avons ajouté de l’affichage rappelant les mesures d’hygiène préventives dans les toilettes et autres endroits névralgiques de l’aérogare. De plus, les procédures d’entretien ménager ont été renforcées (...), en portant une attention particulière à la zone des arrivées internationales», avance la porte-parole de l’aéroport, Laurianne Lapierre.