À l’instar du Parlement à Ottawa la semaine dernière, l’Assemblée nationale s’apprête à suspendre ses travaux jusqu’en avril en raison de la pandémie de coronavirus, a appris notre Bureau parlementaire.

• À lire aussi: [EN DIRECT] Covid-19: 6500 décès dans le monde, suivez les derniers développements de la pandémie du coronavirus

• À lire aussi: COVID-19: une équipe spéciale déployée à l’aéroport de Montréal, deux Montréalais aux soins intensifs

• À lire aussi: Coronavirus: le nombre de cas monte à 41 au Québec

Les leaders parlementaires du gouvernement et des partis d’opposition ont intensifié leurs échanges à ce sujet au cours des dernières heures. Plusieurs conférences téléphoniques ont eu lieu lundi matin. Au moment d'écrire ces lignes, les discussions se poursuivaient toujours entre les partis.

Des discussions positives se déroulent présentement avec les leaders parlementaires des oppositions quant à l’organisation des travaux parlementaires à l’Assemblée. Je remercie @marc_tanguay @GNadeauDubois et @MartinOuellet_ pour leur collaboration. #assnat #polqc — Simon Jolin-Barrette (@SJB_CAQ) March 16, 2020

Le premier ministre François Legault devrait annoncer la conclusion de ces négociations lors de son point de presse quotidien, prévu aujourd’hui à 13h45.

Siéger une heure plus tôt

Selon ce qu’il a été possible d’apprendre, les élus pourraient être appelés à siéger une heure plus tôt, mardi. Il est fort possible que seul un nombre de députés suffisant pour avoir quorum soient présents.

Une motion d’ajournement et de report des travaux serait alors déposée, comme ce fut le cas à la Chambre des communes, vendredi dernier. À Ottawa, les travaux ont été reportés jusqu’au 20 avril.

Nous convenons ensemble de procédures d’exception pour une situation exceptionnelle. https://t.co/efoxaTlfmI — Martin Ouellet (@MartinOuellet_) March 16, 2020

À l’Assemblée nationale, avec le dépôt, la semaine dernière, du budget provincial 2020-2021, les élus font face à un enjeu d’importance : celui des crédits provisoires. Ces derniers permettent d’assurer le fonctionnement du gouvernement jusqu’à l’adoption finale du budget. Les éléments les plus essentiels pourraient notamment être intégrés au texte d'une motion.

La semaine dernière, le Parlement québécois a fermé ses portes aux visiteurs, sans toutefois interrompre les travaux parlementaires.

Vendredi, le gouvernement Legault a annoncé la fermeture des écoles, cégeps, universités et services de garde pour ralentir la progression de la pandémie.

À cette liste se sont ajoutés, samedi, les bars, les gyms et d’autres lieux de rassemblement.

Plus de détails à venir...