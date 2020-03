La «leçon de leadership» de Justin...

Croyez-le ou non, mais il y a trois jours, dans le Globe and Mail, le chroniqueur John Ibbitson (ancien chef du bureau du quotidien torontois à Washington) a vanté le leadership de Justin Trudeau dans la crise du coronavirus!

Dans un texte intitulé : «Pay attention, Trump : Trudeau’s coronavirus response is a lesson in leadership!» («Prête attention, Trump : la réponse de Trudeau à la crise du coronavirus est une leçon de leadership»), Ibbitson a écrit que Justin Trudeau avait bien travaillé la semaine dernière et super bien géré la crise!

Pardon?

Je comprends que le Globe and Mail préfère les Libéraux aux Conservateurs (contrairement au National Post qui préfère les Conservateurs au Libéraux), mais il faut être sourd et aveugle, ou alors Libéral jusqu’au bout des ongles, pour penser que le PM fait preuve de leadership dans cette crise!

«Même si depuis la dernière élection, monsieur Trudeau a parfois semblé léthargique, le Premier ministre a bien performé cette semaine, malgré le fait qu’il devait travailler de chez lui après que son épouse eut été testée positive au coronavirus...»

«Monsieur Trudeau a reporté la saison des croisières, a annoncé qu’il allait limiter le nombre d’aéroports qui accueilleront les visiteurs étrangers et a conseillé aux Canadiens d’éviter les voyages à l’étranger qui n’étaient pas nécessaires...»

Et concernant son inaction face aux mesures de contrôle dans les aéroports? Inaction qui a poussé la Ville de Montréal à prendre le taureau par les cornes afin de mieux assurer la sécurité des passagers transitant dans un aéroport de compétence FÉDÉRALE?

Rien. Pas un mot.

Comme si c’était un détail.

Oui, nos aéroports sont des passoires depuis le début de cette crise... mais quelle leçon de leadership!

Ben coudonc.

N’est pas plus aveugle que celui qui ne veut voir...