Le député Sylvain Roy en isolement volontaire

Aux prises avec une légère fièvre et de la toux, le député péquiste Sylvain Roy est en isolement volontaire depuis jeudi dernier. Selon lui, «les députés sont des vecteurs de contamination importants».

Le député de Bonaventure en Gaspésie a cru bon prendre des précautions, lui qui a combattu un cancer de la gorge il y a un peu moins de deux ans.

«J’ai développé des symptômes grippaux et j’ai décidé de me mettre en isolement. Je n’ai pas voyagé, mais il y a quand même pas mal de monde au Parlement qui ont quand même voyagé», lance-t-il, en entrevue téléphonique.

Sylvain Roy est confiné dans sa demeure située à l’entrée de la Baie des Chaleurs, en Gaspésie. Outre sa conjointe, il n’a pas côtoyé les membres de sa famille depuis plusieurs jours.

«Selon moi, un des endroits les plus dangereux, c’est bien le Parlement, de par la nature des gens qui sont là. Les députés sont des vecteurs de contamination importants», insiste le péquiste.

M. Roy ne croit pas que ce soit une très bonne idée de continuer de faire fonctionner l’Assemblée nationale au cours des prochains jours. Les élus québécois sortent de deux semaines de relâche parlementaire et certains politiciens ont pris part à des missions à l’étranger.

Puisque les symptômes grippaux qui l’affligent ne semblent pas diminuer, il compte entreprendre des démarches pour vérifier s’il est atteint du coronavirus.

«Étant donné que j’ai eu des traitements de chimiothérapie et de radiothérapie il y a un peu plus d’un an, je considère être une personne à risque, confie-t-il. Les symptômes que j’ai actuellement sont les symptômes d’une grippe banale, ce qui peut être une grippe banale, sauf que j’ai côtoyé quand même des gens qui ont voyagé à l’extérieur de la région et mon système immunitaire n’est peut-être pas à son plus haut. Je vais contacter (le 811) et je vais demander à passer le test».

Le meilleur et le pire de l'humanité

Sur une note plus philosophique, le député de Bonaventure croit que cette situation d’urgence sanitaire mondiale nous fera assister «au meilleur de l’humanité», mais aussi «au plus ignoble».

«Il y a des parents qui vont réapprendre à faire à manger à leurs enfants, on a des parents qui vont apprendre à jouer avec leurs enfants, (...) du personnel de la santé qui va se mettre à risque pour sauver des gens et (...) aussi, des gens qui vont se piétiner pour avoir du papier de toilette».