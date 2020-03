Le repêchage de la NFL aura lieu, mais pas à Las Vegas

La NFL a annoncé lundi que son repêchage annuel, prévu du 23 au 25 avril, se tiendra malgré la pandémie de coronavirus.

L'événement ne pourra cependant pas se tenir à Las Vegas, et ce, en raison de l'annulation de tous les rassemblements publics dans la ville du Nevada.

Cela signifie notamment que tous les événements publics prévus en marge de l’encan de la ligue ont été annulés. Dans un communiqué, celle-ci a dit explorer actuellement des idées innovatrices quant à la procédure qui sera privilégiée. Les séances seront par ailleurs télédiffusées.

«Cette décision reflète d’abord et avant tout notre priorité, c’est-à-dire la santé et la sécurité de tous nos partisans et nos citoyens, a déclaré le commissaire Roger Goodell. Même si ce dénouement est décevant pour la NFL et la communauté de Las Vegas, nous regardons vers l’avant avec les Raiders, la Ville et l’organisation responsable des visiteurs et des conventions de Las Vegas afin d’évaluer d’autres opportunités de tenir des événements majeurs, incluant le Super Bowl.»

Ce sont les Bengals de Cincinnati qui détiennent le premier choix de l'encan 2020. Selon plusieurs experts, c'est le quart-arrière des Tigers de LSU Joe Burrow qui devrait être le premier à entendre son nom. Il s'agit d'ailleurs d'une excellente cuvée pour les pivots.