Mika forcé de reporter son spectacle au Centre Bell

Le coronavirus continue d'avoir des impacts directs sur l'industrie du spectacle. Le populaire chanteur Mika ne viendra donc pas, tel que prévu, au Centre Bell, le 15 mai, pour présenter un spectacle de son Revelation Tour.

Le promoteur evenko demande au public montréalais de conserver ses billets, car une nouvelle date de concert sera communiquée sous peu, dit-il.

Les fans de la Vieille Capitale sont par contre moins chanceux. Il y a quelques jours, on a appris que la prestation que Mika devait donner le 16 mai, au Centre Vidéotron, était annulée.

Ces rendez-vous devaient être de nouvelles occasions pour l'artiste d'interpréter les compositions de son cinquième effort, My Name Is Michael Holbrook, paru l'automne dernier.

Vivant une belle d'histoire d'amour avec le Québec, Mika a offert deux spectacles au Théâtre Corona, à Montréal, il y a six mois, lors de son Tiny Love Tiny Tour.

De plus, cette année, en janvier, il a été l'un des invités de l'émission «En direct de l'univers» animée par France Beaudoin.