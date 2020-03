NFL : la valse des étiquettes se poursuit

Alors que le monde du sport est présentement paralysé par la COVID-19, les formations de la NFL continuent d’apposer leur étiquette de joueur de concession.

Lundi, les Buccaneers de Tampa Bay et les Giants de New York ont choisi leur récipiendaire, selon le réseau ESPN.

Dans le cas de l’équipe floridienne, il s’agit du chasseur de quarts Shaquil Barrett. Si ce dernier accepte l’étiquette, il devrait recevoir 15,8 millions $ pour la campagne 2020. L’an passé, l’athlète de 27 ans a amassé 58 plaqués, dont 19,5 sacs du quart, en 16 parties. Il a également réalisé un larcin.

Du côté de la formation de la Grosse Pomme, elle a décidé de s’assurer des services du joueur de ligne défensive Leonard Williams. Il n’est cependant pas encore clair quel type d’étiquette recevra le footballeur de 25 ans.

En effet, les Giants ont la possibilité de lui apposer l’étiquette de transition, ce qui signifierait que l’équipe ne recevrait aucune compensation si une autre formation fait une offre hostile à Williams et que New York ne l’égalise pas.

Williams a été acquis des Jets de New York la saison dernière, et ce, en retour d’un choix de troisième ronde et d’un choix conditionnel de cinquième tour. En 2019, l’ancien sixième choix au total du repêchage de 2015 a obtenu 46 plaqués, dont 21 en solitaire.

Rappelons que chaque club de la NFL peut remettre l'étiquette de joueur de concession à un athlète, ce qui lui permet de retenir ses services pour une année. Le salaire de ce contrat d’un an est établi en fonction de la moyenne des cinq pactes les plus lucratifs des joueurs évoluant à la même position ou correspond à 120% du montant de son salaire de la saison précédente. Le footballeur a droit à l’option la plus payante pour lui.